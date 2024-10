Kapetan Ždralova za SK uoči Hajduka: ‘Respektiramo ih, ali ih se ne bojimo! A fešte će svakako biti’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Kup utakmice u Hrvatskoj uvijek imaju onu neku posebnu draž. Pružaju nam djelić još uvijek one 'nogometne romantike', a često nas odvedu i na posebna mjesta u zemlji s posebnim nogometnim pričama.

A posebna je priča i jednog kluba nadomak Bjelovara, koji postoji već 91 godinu. Klub iz mjesta od 1300 stanovnika koji se natječe u trećem rangu hrvatskog nogometa, Mladost Ždralovi, u centru je fokusa hrvatske nogometne javnosti ovog tjedna jer im u goste u osmini finala Kupa stiže splitski Hajduk.

U Ždralovima je kroz povijest igralo i nekoliko poznatih imena poput bivšeg hrvatskog reprezentativca Ognjena Vukojevića, kao i legende HNL-a Stipe i Petar Bošnjak, Alen Maras, Ivan Bedi kao i Filip Ozobić koji je igrao za Hajduk, a onda i za reprezentaciju Azerbajdžana. Zanimljivo je spomenuti kako je u Ždralovima igrao upravo i trener kojeg su Splićani izbacili u šesnaestini finala Kupa ove sezone, Željko Ostrman. Inače i bivšeg izbornika hrvatske socca reprezentacije, a danas trenera četvrtoligaša Bilogore 91, momčad Gennara Gattusa iz Kupa je izbacila u Grubišnom Polju slavivši s visokih 4:0.

A svi ti igrači ne bi proizašli iz kluba današnjeg naziva Mladost Ždralovi da nije bilo jednog studenta – Bože Cvjetičanina koji je te 1933. donio nogometnu loptu iz Zagreba u Ždralove pa je njome odigrana utakmica tada kluba pod nazivom Đački protiv NK Slavije. Ždralovi su pak u ratno doba 1946. nosili ime Volan.

Mladost je igrala i u najjačem rangu hrvatskog nogometa, tadašnjoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, a bilo je to 1985. Dvije godine zaredom, 2012. i 2013. bili su prvaci Treće HNL, ali nisu uspjeli dobiti licencu za višu ligu pa su natjecanje morali nastaviti u trećem rangu. I tu su i danas, i dalje s ambicijom ulaska u viši rang.

U prvenstvu im ove sezone sjajno ide, ‘mašu’ ostalim klubovima lige s vrha. Bod su ispred drugoplasiranog Karlovca, a momčad Tihomira Bradića upisala je tek jedan poraz u sezoni, imaju osam pobjeda te dva remija u svim natjecanjima. Hajduku su ‘stari znanci’. Posljednji put susreli su se u studenom 2022., kada je također u osmini finala Hajduk slavio 2:0 golovima Jana Mlakara i Darija Melnjaka, a prije toga su Splićani 2006. slavili 3:0, jedan gol zabio je Jurica Vučko, a dva Marin Ljubičić.

I eto, ove srijede (14 sati) – treća sreća. Naravno pitanje je kome će biti rezultatski sretna. Ždralovi goste iz Splita neće dočekati na svom stadionu Brdo već će se utakmica odigrati na Gradskom stadionu u Bjelovaru. Bit će to sraz momčadi od 50 tisuća eura te momčadi od 50 milijuna eura! Kao što smo rekli na početku, nogometna romantika. A kao kapetan, odgovornost da najavi ovaj susret za Sport Klub na sebe je preuzeo Mateo Jakšić.

“To je Hajduk, isto su trenutno prvi u prvenstvu, imaju Gattusa na klupi tako da o njima ne treba previše trošiti riječi. Respektiramo ih, ali to je nogomet i tu je sve moguće. Ova utakmica je nama kao neka nagrada. Ali kažem, idemo jako i hrabro i vidjet ćemo što će nam to donijeti. Naravno, nadamo se pobjedi. Nećemo se predati, ali ipak je to Hajduk. Imaju dobru momčad, respektiramo ih, ali ih se ne bojimo. Pošto sam kapetan, reći ću da su šanse 50:50″, rekao je nam je 25-godišnji zadnji vezni. Pozicija je to koju je i trener Hajduka Gattuso igrao u svojoj karijeri, pa i za njega ima samo riječi hvale:

“Veliko trenersko, još veće igračko ime. Meni je osobno legenda, igrao je tu moju poziciju. Svi ga znamo bar s televizije da je lud u pozitivnom smislu, očito je dobro posložio Hajduk.”

Jakšić je igrao protiv Hajduka i u okršaju 2022. godine, ali sad kaže – imaju bolju momčad.

“Tada smo izgubili 2:0, imali smo i mi neke šanse. Promašili smo penal, da smo to zabili, tko zna što bi bilo do kraja. Mislim da sad imamo bolju momčad nego što smo tad imali, puno smo iskusniji i mislim da imamo neke šanse u ovoj utakmici. Naša je najveća snaga što je ostala ista momčad kao prošle sezone, nije se puno mijenjalo. Tu vidim neku našu prednost, kvalitete sigurno imamo od obrane do napadača. I nas će se nešto pitati tu.”

Mladost ima i drugog najboljeg strijelca lige, to je Nikola Marić sa postignutih sedam golova u dosadašnjem dijelu sezone. Pridružio se Ždralovima ovog ljeta došavši iz Zrinjskog.

“On je uvijek tu, znamo da od njega možemo puno očekivati i što se tiče golova, asistencija, ali i općenito puno doprinosi našoj igri. Ako ne zabije on, nadam se da će netko drugi. Ne gledamo tko će zabiti, bitno je da odigramo dobru utakmicu, pa tko zabije, zabije.”

Otkrio nam je Jakšić da bi htio dres od Ivana Rakitića, ali on i Šimun Hrgović te Lovre Kalinić ipak će ostati u Splitu. No, tu će ipak biti Marko Livaja.

“Izvanredan i kvalitetan igrač koji nosi igru Hajduka već par sezona. Uvijek je u vrhu liste strijelaca u HNL-u, sigurno da će on biti najveća opasnost, na njega ćemo morati obratiti posebnu pozornost. Nadam se da će ga naši stoperi uspjeti dobro čuvati, ali sigurno da će on biti najveća prijetnja.”

Kako god bilo i kako god ovaj susret završio, Mladost će se u prvenstvu i dalje boriti za tu dugoočekivan ulazak u drugi rang hrvatskog nogometa, a Jakšić poručuje:

“Ako prođemo Hajduk bit će fešta, ako ne prođemo bit će malo manja, ali bit će fešte sigurno!”