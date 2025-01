Kapetan Rijeke o prelasku Galešića u Dinamo: ‘Jedva čekamo igrati protiv njega…’

Galešićev odlazak, osim što je značajan na terenu, ostavio je trag i u svlačionici Rijeke, gdje su njih dvojica dijelili brojne zajedničke trenutke. Transfer je komentirao za Sportske novosti:

“Jako smo dobri, da, drago mi je zbog njega da je otišao igrati za bolje uvjete i da će zaigrati Ligu prvaka. To je sigurno stepenica više za njega, a to je i zaslužio svojim igrama i radom. Zaslužuje biti i u hrvatskoj reprezentaciji. To je pokazao i u prošloj sezoni, a u ovoj još više’, rekao je Smolčić za Sportske novosti te dodao uz smiješak: ‘Svi jedva čekamo igrati protiv njega da mu se revanširamo.”