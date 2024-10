Kapetan Osijeka požalio se: ‘Ljudi jedva čekaju da nam bude loše, o nama pričaju podrugljivo’

Podijeli :

NK Osijek

Najavljujući derbi protiv Dinama kapetan Osijeka Vedran Jugović iznio je nekoliko iskrenih, zanimljivih opservacija.

Osijek protiv Dinama igra u Zagrebu u nedjelju od 16 sati u sklopu 11. kola SuperSport HNL-a.

“Naravno da nije lako ući u utakmicu sa zaostatkom i promijeniti situaciju na terenu ako uđeš bez energije, a to nam se događalo. U Maksimiru se to ne prašta, svi znamo o kakvom je protivniku riječ. No, u nogometu moraš biti spreman za svaki scenarij i nema odustajanja bez obzira na situaciju koja se može dogoditi. Uostalom, znamo kakvih je sve bilo preokreta. Činjenica je da oni imaju širinu i najveću kvalitetu, njima ritam igre ne pada ni u samome finišu, a igrači koji im ulaze s klupe ga često još i podignu. I to igra određenu ulogu kod svih tih rezultatskih obrata koji su nam se događali u utakmicama s njima”, rekao je kapetan Osijeka Vedran Jugović.

Osječane na klupi Dinama čeka njihov bivši trener Nenad Bjelica.

“Sigurno će i njihov novi trener, a naš bivši, biti motiviran, uz to oni imaju veliku kvalitetu i naviku pobjeđivanja i osvajanja titula. Sada su u određenom bodovnom zaostatku tako da im motiv neće biti upitan, ali ne bi smio biti niti s naše strane. Oni su igrali Ligu prvaka, vjerojatno je ostao određeni trag od te utakmice u smislu nekakvoga pražnjenja, no općenito vjerujem da im možemo parirati. Pokazali smo to i u onom prvom međusobnom dvoboju ove sezone na Opus Areni. U puno tih ranijih ogleda s njima smo izgledali dobro, iako rezultatski to nije ispalo baš kako smo željeli. No, imamo svoje adute i kvalitetu, kao i dobar trend u zadnjim utakmicama i puno bolje izgledamo nego što je to bilo na početku. Na valu dobrih rezultata i samopouzdanja možemo biti dosta kvalitetni.”

Također, Jugović se požalio na tretman Osijeka u javnosti, nakon što su u Kupu jedva prošli Slavoniju iz Požege.

“Ne treba bježati od činjenice da u Velikoj nije bilo dobro, unatoč tomu što smo imali puno udaraca prema vratima, sigurno to mora biti puno bolje protiv takvih protivnika”, počeo je Jugović.

“Mene smeta nešto drugo. Imam 270 službenih utakmica za ovaj klub, za nekoga tko je tu rođen, odrastao i voli ovaj klub malo me boli cjelokupni naš mentalitet. Nismo kao klub općenito dovoljno cijenjeni u sportskoj javnosti, imamo najljepši stadion i to je činjenica, a za sve ostalo imam dojam da jako puno ljudi jedva čeka da nama bude loše. Čak se i u našem gradu kod nekih iščekuju slabiji rezultati i to daje povoda drugima da se o Osijeku priča u podrugljivom kontekstu. Nekim komentatorima kao da je žao kada mi zabijemo gol, to govorim iz srca i to mi smeta. Treba, naravno, priznati ono što nije bilo dobro, ali ne treba raditi drame od svega. Prošli smo u Kupu, to je najvažnije i trebamo jedni drugima biti podrška. Mislim na momčad i navijače, prije svega. Tužan sam u situacijama kada ne bude tako.”

Trener osječkog sastava Federico Coppitelli otkrio je kakvo je stanje s ozlijeđenim igračima.

“Sigurno neće konkurirati Vrbanac, Mkrčjan, Guedes, Tuia koji će biti spreman za Goricu i Matković čiji će oporavak još neko vrijeme potrajati jer je riječ o specifičnoj ozljedi. Ovisimo o tomu što će reći liječnička služba.”

Dodao je:

“Imamo vjeru u našu momčad, nogomet i identitet koji imamo i kojega izgrađujemo i sigurno ga nećemo mijenjati. Što se protivnika tiče, činjenica je da igraju na razini Lige prvaka i za suprotstavit njima trebat ćemo odigrati najbolje što možemo u ovom trenutku. I mi ćemo nastojati prezentirati onaj nogomet kojega igramo u zadnje vrijeme i kojega nastojimo nadograditi.”