Kanadski trener progovorio o Siguru: ‘On očajnički želi otići iz Hajduka’

Robert Matić/Hajduk.hr

Kanadski reprezentativac Niko Sigur već se dulje vrijeme povezuje s odlaskom iz Hajduka, no transfer se još uvijek nije realizirao. O njegovoj situaciji govorio je i izbornik Jesse Marsch u razgovoru za The Athletic, otkrivši nekoliko zanimljivosti o statusu svog igrača.

Marsch, bivši trener Leeds Uniteda i RB Salzburga, otvoreno je komentirao budućnost dijela reprezentativaca pa se osvrnuo i na Sigura, koji je za Hajduk već odigrao dva susreta na startu sezone.

„Očajnički želi promjenu sredine“, rekao je Marsch o bivšem U-21 reprezentativcu Hrvatske, koji se ipak odlučio za Kanadu. „Bilo je interesa iz Bundeslige i mislim da bi to bio sjajan potez za njega. Javljali su se i klubovi iz drugih liga. Niko ima nevjerojatnu svestranost u igri.“

Iako za njemačke klubove nema potvrde, ovog ljeta u kuloarima se spominjalo da ga prate Atalanta, Anderlecht, Utrecht i Beşiktaş. Pisalo se i o visini odštete. Procjene su se kretale od četiri pa sve do deset milijuna eura.

Sigur tako i dalje ostaje jedan od najzanimljivijih igrača koje Hajduk može unovčiti. Kako splitski klub još jednom neće igrati europske skupine, bogata prodaja mogla bi im značajno pomoći. Samom Siguru dodatna je motivacija i Svjetsko prvenstvo u Kanadi sljedeće godine. Jača liga mogla bi mu osigurati i sigurnije mjesto na konačnom popisu reprezentacije.