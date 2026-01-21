Kalinić prozvao bivšeg trenera Hajduka: ‘Došao sam, a on se ponašao kao da nikad nismo pričali’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Bivši kapetan Hajduka i iskusni golman Lovre Kalinić otkrio je javnosti dosad nepoznate detalje.

Kalinić je pričao o odnosu s bivšim trenerom Hajduka, Ivanom Lekom.

Kalinić se vratio u Hajduk 2021. godine iz Aston Ville i postao prvi golmanski izbor. No nakon njegove ozljede i dolaska Leke situacija se promijenila.

“Bio je peti mjesec. S trenerom Lekom imao sam, bar sam ja tako mislio, dobar odnos. Non-stop sam s njim razgovarao oko treninga, kao kapetan vodio razgovore. On mi je govorio da jedva čeka da se vratim, da dođem u ekipu… Došlo je ljeto, ja sam došao na pripreme, a čovjek kao da nikad, nijednu riječ, nisam s njim popričao. Ni ‘a’ ni ‘b’. I tako je vrijeme prolazilo”, rekao je Kalinić u podcastu Iza Pjace pa dodao:

“Tražio sam razgovor da mi objasni što se događa, trebam li napustiti klub. On je počeo o emocijama. Kad sam se vratio, znao sam gdje sam se vratio i zašto sam se vratio. To nikad nije riješeno. Lučić je ušao u super formu i tu sam ostao, trenirao, radio, pokušavao se nametnuti nakon teške ozljede. Nije bilo lako, svi bi voljeli igrati.”

Kalinić je otkrio i da Leko nije bio nikakva podrška mladom golmanu Karlu Sentiću te da ga je nakon nekoliko utakmica maknuo s gola.

Kalinić je iz Hajduka otišao prošlog ljeta.