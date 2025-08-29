Kalik prvi put pozvan u reprezentaciju Australije, s njim će na dalek put i Karačić

Dobra forma Anthonyja Kalika na početku nove sezone nije promakla izborniku australske reprezentacije Tonyju Popoviću koji ga je pozvao za nadolazeće utakmice.

Početkom rujna, točnije 5. rujna i 9. rujna reprezentaciju Australije čekaju prijateljske utakmice protiv Novog Zelanda, a za njih će konkurirati i dvojica Hajdukovih igrača, Anthony Kalik Fran Karačić koji su dobili pozive izbornika Tonyja Popovića.

Kalik se nada debiju za reprezentaciju, dok je Karačić debitirao za Socceroose 2021. godine i od tada upisao 15 nastupa.

Kalik je u prve četiri utakmice Hajduka ove sezone bio starter, čak je zabio i gol Ziri u gostima, međutim u zadnjih nekoliko utakmica izgubio je ulogu startera. Protiv Gorice i Osijeka ušao je pred kraj s klupe, a protiv Slaven Belupa nije igrao.

Karačić je u još boljoj formi i ekspresno je postao hit među Hajdukovim navijačima. Već je postigao i dva gola, po jedan Istri i Dinamo Cityju.

Osim Kalika i Karačića, još su Noah Botić (Austria Beč), Nicolas Milanović (Aberdeen) i Adrian Segečić (Portsmouth) dobili prve pozive za seniorsku reprezentaciju Australije, a riječ je o redom igračima porijeklom iz Hrvatske.

