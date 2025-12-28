Kalik: Naravno da bih volio malo više igrati

Podijeli :

Robert Matić/HNK Hajduk Split

Nije se previše naigrao pod trenerom Gonzalom Garcijom.

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik ove je sezone dosad odigrao 174 minute u HNL-u. Sada se požalio i rekao da bi volio više minuta.

“Tu sam za momčad, što god treba, ako treba držati klupu, ni to mi nije problem. Naravno da bih volio malo više igrati, ali što je tu je”, rekao je Kalik za Dalmatinski portal pa dodao:

“Ne znam koji mi je ovo put da se nešto slično događa, ali svaki put bih se izborio i vratio u postavu. Rekao sam sam sebi sto puta da moram trenirati i biti spreman, a onda je sve na treneru, što god on odluči. Na koju god me poziciju stavi, ja ću uvijek davati maksimum.”