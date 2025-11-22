Kakvo ludilo u borbi za HNL: Prvoplasirani Rudeš vodio 3:0 pa izgubio!

Podijeli :

NK Dubrava Tim Kabel

Ludilo u drugom rangu hrvatskog nogometa.

U utakmici 16. kola Prve NL u je odigrana luda utakmica. Prvoplasirana momčad, Rudeš sve do 81. minute vodio je čak do 54. minute golovima Celjaka (16′), Xavija (39′) i Korača (45′). A onda – totalna ludnica u režiji nogometaša Dubrave.

U 54. minuti za početak totalnog preokreta zabio je Zahora za smanjenje vodstva 1:3. Za totalni preokret Dubrave zabio je Niko Šepić u 81., nastavio je Pernar u 83. i za pobjedu Dubrave i konačnih 4:3 zabio je Matić u 95. minuti!

Rudeš je i dalje prvi na tablici s 29 bodova, Dubrava je druga s četiri boda manje, dok je Karlovac s utakmicom manje treći s 24 boda.