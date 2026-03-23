Sanchez nakon debakla u Gorici otputovao u Španjolsku, sprema li mu se otkaz?

Sprema se smjena u HNL-u?

Dva uzastopna teška poraza u prvenstvu, prvo od Istre pa zatim i od Gorice, otvorila su lavinu nagađanja o budućnosti trenera Rijeke Victora Sancheza. Posebno je odjeknuo debakl u Turopolju, gdje je Rijeka izgubila 4:0.

Kako piše Novi list, situacija je došla do točke u kojoj je Sanchez na rubu otkaza na Rujevici. Iz same uprave, vrha sportskog sektora i vrha kluba zasad nema nikakvih izjava. Trener je uzeo četiri dana odmora i otišao u Španjolsku.

Sanchez će, navodi spomenuti list, dobiti još dvije utakmice protiv Slaven Belupa, nakon čega bi i sam mogao odlučiti o svojoj sudbini, ovisno o igri i rezultatima.

Rijeka sada zaostaje čak 15 bodova za Hajdukom i 25 za Dinamom.