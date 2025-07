Kako je bivši suigrač pričao o novom stoperu Dinama: ‘Najgori nogometaš kojeg sam ikad vidio’

Podijeli :

Nije imao riječi hvale za bivšeg suigrača.

Novi igrač Dinama je škotski stoper Scott McKenna. A on, prema riječima njegovog bivšeg suigrača Kamila Grabare, i neće baš oduševiti navijače maksimirskog kluba.

Poljak Grabara i Škot McKenna bili su suigrači u danskom Kopenhagenu u drugoj polovici sezone 2023./2024. Grabara je u ljeto prešao u Wolfsburg, a McKenna u Las Palmas. Krajem 2024. Grabara je pričao u podcastu Foot Truck u kojem je kritizirao upravo novog igrača Dinama.

“Mislim da su mi većina igrača s kojima sam igrao, unatoč nekim mojim stavovima, bili zahvalni. Ipak, imao sam jedan slučaj sa Škotom u Kopenhagenu. Scott McKenna je najgori nogometaš kojeg sam ikad vidio u životu. Sada igra u Las Palmasu, ne znam kako, zaboga, bio je najgori nogometaš s kojim s ikad igrao i jednostavno nisam imao strpljenja za njega.

Imao sam situacije na treninzima gdje smo radili na nekim vježbama i on je triput to napravio po svome. Četvrti put sam mu rekao da to ne radi tako i on je peti put opet napravio isto. Nisam mogao izdržati, bilo je manjih i većih svađa i jednostavno ga nisam podnosio, kao ni on mene. Nije me tretirao kao velikog prijatelja i bio je jedini s kojim mi se nije dalo trenirati i razgovarati”, rekao je Grabara u podcastu.

U Maksimir McKenna dolazi kao slobodan igrač nakon što je prošle sezone nastupao za Las Palmas u španjolskoj La Ligi.

Škot igra na mjestu središnjeg braniča, visok je 189 centimetara, a prošao je školu Aberdeena, kluba u kojem je, s kraćim posudbama, igrao do svoje 24. godine.

U rujnu 2020. prešao je u Nottingham Forest s kojim je 2022. izborio plasman u englesku Premier ligu i pritom proglašen najboljim igračem kluba u toj sezoni. Za Nottingham je igrao tri i pol godine, na proljeće 2024. je posuđen Kopenhagenu, a šest mjeseci kasnije potpisao za Las Palmas.

Od ožujka 2018. član je škotske reprezentacije za koju je odigrao 42 utakmice i između ostalog nastupio na europskim prvenstvima 2021. i 2024. godine. U reprezentaciji je povremeno nosio i kapetansku vrpcu, kako u juniorskoj, mladoj, tako i u seniorskoj konkurenciji.

Dvaput je sa Škotskom zaigrao i protiv Hrvatske, oba puta u Glasgowu – prvo na Euru u lipnju 2021. u pobjedi Vatrenih 3:1, a potom i u studenom prošle godine kad su Škoti u dvoboju Lige nacija slavili sa 1:0.