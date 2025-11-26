Kako do ulaznica za spektakl Dinama i Hajduka u Maksimiru?

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver/HNK Hajduk Split

U subotu, 6. prosinca 2025. godine, GNK Dinamo će na stadionu Maksimir odigrati susret 16. kola Super Sport HNL-a protiv HNK Hajduk. Utakmica je na rasporedu u 15:00 sati.

Do derbija je ostalo desetak dana, a već se uvelike priča kako će baš sve ulaznice za derbi u Maksimiru ‘planuti’. Kupovina ulaznica omogućena je samo članovima kluba. Prodaja ulaznica odvijat će se online, a na dan utakmice i na Ticket pointu. Online prodaja ulaznica započinje u četvrtak, 27. studenoga, u 11:00 sati i završava na dan utakmice, 6. prosinca u 15:00 sati. Prodaja ulaznica na Ticket pointu odvijat će se na dan utakmice od 11:00 do 15:45 sati.

Godišnja ulaznica vrijedi za sve utakmice na stadionu Maksimir u natjecanjima Prva HNL, Hrvatski nogometni kup, Hrvatski superkup te za sve domaće utakmice UEFA natjecanja u prvom krugu, pa tako i za ovu utakmicu. Ulaznice se prodaju samo članovima, a cijene su: zapad dolje 25€, zapad gore 15€, sjever dolje 10€.

Radno vrijeme Ticket pointa u subotu 6. prosinca je od 11:00 do 15:45 sati.

Ulaznice za gostujuće navijače za tribinu Jug prodaju se preko HNK Hajduk po cijeni od 5 eura.

Ulaz na stadion otvara se u 13:00 sati.