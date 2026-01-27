Kakav transfer: Franko Andrijašević potpisuje za hrvatskog drugoligaša?!

Iznenađujuć transfer.
Germanijak donosi senzacionalnu vijest, na Kvarner se vraća hrvatski napadač Franko Andrijašević. Ikona Rijeke, čovjek koji je s Rijekom osvojio prvi i povijeni naslov prvaka Hrvatske, nakon četiri i pol godine u Kini ovog je siječnja napustio svoj Zhejiang FC, a sada njegov novi klub trebao postati hrvatski drugoligaš – Orijent.
Doznaju i da bi ugovor trebao potpisan do kraja tjedna te da bi Orijent trebao uskoro dobiti najveće pojačanje u klupskoj povijesti.
Orijent je inače s 20 bodova osma momčad u drugom rangu hrvatskog nogometa.
