Kakav transfer: Franko Andrijašević potpisuje za hrvatskog drugoligaša?!

Nogomet 27. sij 202613:43 0 komentara
Sport Klub

Iznenađujuć transfer.

Germanijak donosi senzacionalnu vijest, na Kvarner se vraća hrvatski napadač Franko Andrijašević. Ikona Rijeke, čovjek koji je s Rijekom osvojio prvi i povijeni naslov prvaka Hrvatske, nakon četiri i pol godine u Kini ovog je siječnja napustio svoj Zhejiang FC, a sada njegov novi klub trebao postati hrvatski drugoligaš – Orijent.

Doznaju i da bi ugovor trebao potpisan do kraja tjedna te da bi Orijent trebao uskoro dobiti najveće pojačanje u klupskoj povijesti.

Orijent je inače s 20 bodova osma momčad u drugom rangu hrvatskog nogometa.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet