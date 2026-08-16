Kakav pozitivan zaokret u karijeri: Ajax NEC-u nudi milijune za Nejašmića

Prema pisanju nizozemskih izvora, amsterdamski velikan spreman je za Nejašmića izdvojiti 6,5 milijuna eura, uz dodatna tri milijuna eura kroz bonuse. U realizaciji posla navodno sudjeluje i tehnički direktor Ajaxa Jordi Cruyff, donosi Germanijak.

Situaciju dodatno zanimljivom čini činjenica da Nejašmiću ugovor s NEC-om istječe na kraju aktualne sezone.

Nejašmić već neko vrijeme pregovara s NEC-om o produljenju suradnje, što je nakon pobjede protiv Willema II (4:1) potvrdio i trener Dick Schreuder.

“Zanimljiva je situacija kada ste pred istekom ugovora, a igrate na ovako sjajan način. To znači da ste u dobroj poziciji. Mogao bih o tome razgovarati i nasamo, no i njemu je jasno da mora donijeti pravu odluku za svoju budućnost. I dalje će nastaviti igrati za nas“, rekao je Schreuder.

Nizozemci pritom navode kako postoji mogućnost da Nejašmić ipak ostane u NEC-u. Posebno bi na njegovu odluku mogao utjecati eventualni plasman kluba u Ligu prvaka.

NEC je prošlu sezonu završio na trećem mjestu, dok je Ajax bio tek peti, pa bi ostanak u sadašnjoj momčadi za Nejašmića mogao biti vrlo zanimljiva opcija.

Nejašmić je nogometno ponikao u Hajduku, a nakon odlaska s Poljuda karijeru je nastavio u Osijeku. Igrao je i za Sharjah iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prije nego što je stigao u Nizozemsku.

U NEC-u je svojim igrama dodatno podigao vrijednost i privukao interes jednog od najvećih klubova u zemlji. Ako se informacije o Ajaxovoj ponudi pokažu točnima, pred Nejašmićem je odluka koja bi mogla značajno odrediti nastavak njegove karijere.