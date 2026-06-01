Juniori Dinama potpisuje za Hajduk: Otkriven je ključan razlog odlaska u Split

xSanjinxStrukic

Ne događa se često da mladi igrači Dinama prelaze u redove najvećeg rivala Hajduka pa ne čudi što je vijest od odlasku Anđela Šutala s Maksimira na Poljud odjeknula u medijima i među navijačima

Sada je otkrivena pozadina ovog iznenađujućeg prelaska mladog dinamovca. Prema pisanju Sportskih novosti, Šutalo je odlučio karijeru nastaviti u Hajduku jer ga ondje čeka jasan plan i svojevrsna garancija minutaže u prvoj momčadi.

Donedavni Dinamov junior tako će nakon stanke i uoči početka nove sezone biti priključen rosteru Gonzala Garcije te s momčadi odraditi kompletan pripremni period. Očekuje se da će se u tom razdoblju nametnuti za ozbiljniju minutažu u službenim utakmicama i biti više od puke nadopune kadra splitske momčadi.

Mladi 19-godišnjak na Poljud dolazi kao slobodan igrač, nakon što mu ugovor s aktualnim prvakom Hrvatske službeno istekne 19. lipnja.

Poznato je da su ga ranije pratili klubovi iz Njemačke i Italije te da su interes pokazivali Rijeka, Varaždin i Sarajevo.

Šutalo iza sebe ima dvije sezone u juniorskoj momčadi Dinama s kojom je igrao i Ligu prvaka, a posebno se istaknuo pogotkom protiv Celtica. Prošle sezone je u prvenstvu upisao 26 nastupa uz četiri pogotka, no pred kraj ove sezone njegova minutaža bila je sve manja. Posljednji je put zaigrao još 25. travnja protiv Šibenika, kada se ujedno upisao i u strijelce.

Osim što je imao zapažene nastupe u mlađim kategorijama Dinama, bio je i jedna od ključnih figura u reprezentaciji u uspješno odrađenim kvalifikacijama za U19 Europsko prvenstvo, a posebno se istaknuo u susretu protiv vršnjaka iz Srbije, gdje je briljirao s dva pogotka i asistencijom.