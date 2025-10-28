Junak Vukovara za SK: Kažu da je Dinamo bio loš, ali i mi smo bili dobri! Lijepo je zabiti u mojim Vinkovcima

Podijeli :

HNK Vukovar 1991

Šokantan poraz doživio je Kovačevićev Dinamo u Vinkovcima protiv Vukovara 1991 u sklopu 11. kola HNL-a.

Novopečeni prvoligaš, posljednja momčad HNL-a uspjela je ono što je ove sezone pošlo za rukom Gorici i Lokomotivi, a to je – pobijediti Dinamo. Vukovar rezultatski ne izgleda dobro, posljednji su s devet bodova, a slavlje pred vinkovačkom publikom bilo im je drugo ove sezone pred domaćom publikom, ali i druga pobjeda u cijeloj sezoni. Srušili su Rijeku 3:2, a Dinamo s minimalnih 1:0. U obje pobjede Vukovara strijelac je bio povratnik u HNL – Jakov Puljić. Javio se Puljić za Sport Klub s dojmovima dan nakon velike pobjede.

“Sigurno da je lijepo pobijediti, pogotovo takve protivnike. Daje nam to jednu motivaciju i da nastavimo raditi, da se možemo nadati i da možemo izboriti opstanak. Da ne budemo ti koji su, kao prijašnjih sezona su samo ušli i ispali.”

Vukovar je kraj Dinama izgledao kao ‘space shuttle‘ u Vinkovcima?

“Dosta je sad poziva i svega. Djeluje mi da svi apostrofiraju Dinamo kao da je loš, ali mislim da je ipak, to i s naše strane, bila jedna dobra, kvalitetna partija, agresivna i sigurno da smo i m u tome dosta doprinijeli da oni izgledaju lošije nego što jesu samo kvalitetom i svime, tako da svi smo stvarno sretni. Nadam se da ćemo tako i nastaviti.”

Hoće li ova pobjeda biti taj dodatan vjetar u leđa? Vukovar je posljednja momčad lige, dvije pobjede, promijenili su i trenera… Otišao je Gordon Schieldenfeld koji je Vukovar i uveo u HNL, a na njegovom mjestu sada je bivši trener Lokomotive, Silvijo Čabraja. Svašta nešto se tu događalo u Vukovaru ove sezone.

“Pa je. Novi trener donosi nove zahtjeve, nove ideje. Još smo mi ekipa u stvaranju. Sigurno da ćemo s vremenom postajati sve bolji i bolji. Dokle će nas to dovesti, vidjet ćemo. Sigurno da nam daje vjetar u leđa da se možemo nadati.”

Koliko je dolazak Čabraja promijenio Vukovar kao momčad? Kakve je zahtjeve postavio pred njih?

“Nije toliko zahtjeva, koliko je disciplinu. Svi ga poštuju, sigurno da onda i daju maksimum na treninzima. Rezultatski se to poklapa s tim ma da i kod Schieldenfelda smo radili dobro, ali izostao je taj rezultat. Napokon nam se malo otvorilo. Kako sam rekao vjerujem da ćemo skupljati bodove sada sve više i više. Treba gledat pozitivno i gledati sebe. Biti pošten prema radu i bit će sve ok.”

Kakav je osjećaj bio zabiti aktualnom prvaku, ujedno i bivšem klubu – Rijeci, i sada Dinamu?

“Nemam sad neki poseban osjećaj. Gol je gol. Svakom napadaču to znači. Drago ti je kad zabijaš raznovrsno, ne samo protiv dobrih ili protiv lošijih. Bitno je zabijati. Znači sigurno, ali da je sad nešto posebno nije. Drago mi je zbog toga. HNL je dobar. To mi je bio cilj da se vratim malo u Hrvatsku i da uživam. Nedostajao mi je i način života. Pratio sam dosta HNL i koliko se digao u zadnjih nekoliko godina. Kažem, dobro je sad sve. Nadam se da će tako se i nastaviti.”

Puljić se u HNL vratio nakon pet godina. Iz Rijeke je 2020. otišao u poljsku Jagielloniju gdje je bio dvije sezone, pa onda četiri sezone proveo u mađarskom Puškašu. U HNL je došao nakon devet mjeseci bez provedene minute na terenu, zadnji put je za Puškaš zaigrao 7. prosinca u porazu od Gyora u prvenstvu. Što se dogodilo u Mađarskoj da se odlučio na povratak u Hrvatsku?

“Jednostavno, ulazio sam u zadnjih šest mjeseci ugovora gdje me nisu više vidjeli. Rastali smo se u korektnim odnosima. I to je to. Nije sad ništa. Ozlijeđen sam bio prva četiri kola što sam dobio udarac na zadnjoj pripremnoj utakmici pred sezonu pa nisam bio unutra. Ali sam radio u Mađarskoj dosta dobro i pokazuje se da je dobra odluka.”

Kako mu sada izgleda HNL? Nije ga bilo neko vrijeme…

“Prije dok sam bio u HNL-u je bilo jako dobrih igrača. I sigurno da se je HNL digao na jednoj marketinškoj razini što to možda prijašnjih godina nije bilo. To je super za nogomet. Internet i mediji su dosta popratili to sve. Bolji su tereni, prati se možda više nego prije. Nadam se da će biti tako i dalje. Da bude zanimljivo do zadnjih kola.”

igrao je i protiv Hajduka i Rijeke i Dinama ove sezone. Kaže da je teško predvidjeti rasplet prvenstva.

“Ne mogu sad, još je prerano za reći. Ima tu puno bodova u igri. U Vinkovcima je svima zahtjevno igrati. Kvalitetom su oni, svi dobri igrači. Na našem terenu sigurno ne mogu razviti igru kako bi razvili kod kuće. Bit će napeto do zadnjih kola.”

Vukovar igra na stadionu Cibalije u Vinkovcima. A pošto Cibalia osam godina već nije provela u prvoj ligi, nije tu bilo toliko ulaganja pa Vukovar ima možda i najlošiji teren na kojem se igraju domaće utakmice.

“Naš je jedini teren koji je malo lošiji, ali kako čujem nadam se da će u budućnosti se to promijeniti. Da će se sanirati, mijenjati. Ostali tereni su stvarno dobri. Stvarno se može napokon igrati u HNL-u i sigurno se pokazuje i druge ekipe da mogu igrati i razvijati talente. Tereni su, što se toga tiče, izuzev našeg jako dobri.”

Taj teren je možda bila i prednost Vukovaru?

“Poznajemo ga vikendom kad igramo, ne treniramo mi tamo. Ili Cibalia uništi nama teren ili mi njima. Lošiji je teren s obzirom na druge, ali nije da se ne može igrati.”

Puljić je rođeni Vinkovčanin, pa je utakmica s Dinamom za njega imala posebnu draž.

“Lijepo, ja sam iz Vinkovaca, ja volim tu igrati. Stvarno uživam i lijepa je atmosfera uvijek kad je popunjen stadion i zbog navijača se igra. Sigurno da je lijep osjećaj i nadam se da će i protiv druge ekipa biti ispunjen stadion da možemo uživati svi skupa.”

Priča li se u Vinkovcima danas više o Jakovu Puljiću ili o Cibaliji pred Hajduk?

“Ma sigurno da više o Cibaliji pred Hajduk”, uz osmijeh je zaključio Puljić.