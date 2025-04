Junak Istre o dojmovima nakon slavlja protiv Dinama, otkrio je i zašto bi se vratio u reprezentaciju BiH

Podijeli :

NK Istra 1961

Stjepan Lončar stigao je u Istru 1961 ove zime iz Lecha, a posebno je razveselio navijače u 28. kolu SHNL-a kada je postigao dva gola u slavlju 3:0 protiv Dinama.

“Noć za pamćenje! Pobijediti Dinamo, općenito, a još s 3:0 je nezaboravna stvar za nas. Uživali smo u toj predivnoj noći, a jučer i danas odmaramo i već se pripremamo za Goricu jer ne želimo stati na ovom, želimo još više napraviti i još više pokazivati dobrih rezultata i igara“, rekao je o velikom slavlju pa nastavio o utrci u SHNL-u:

“Sve su ekipe u našoj ligi u pet deka, pokazalo se da svako svakoga može pobijediti. Ove sezone je HNL neizvjestan u borbi za titulu, ali i Europu i ostanak. Mislim da je gušt pratiti ove sezone HNL svima”.

Lončar je bio član reprezentacije BiH za koju je odigrao 11 utakmica. Posljednji je put tamo zaigrao 2021. godine, a od selekcije se službeno oprostio prije godinu i pol. U razgovoru za Net.hr 28-godišnjak objašnjava da bi se rado vratio.

“Nikad se ne zna. Na stožeru je da me zovu, ako dođe poziv, vidjet ćemo. Bilo je različitih situacija dok sam igrao za BiH, bio je cirkus, a onda sam odlučio da neću više igrati. Kasnije je došao novi stožer s Barbarezom, Spahićem i Papcem, i ponovno su me zvali, ali kasno, u pet do 12. Tada nisam bio u trenažnom procesu, pa sam odbio poziv.

Sviđa mi se nova energija s Barbarezom, Spahićem, Papcem, Hrgovićem i ostatkom ekipe. To je nešto što mi se sviđa, i ako me pozovu na vrijeme, sigurno bih se odazvao”.