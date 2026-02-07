Junak Hajduka protiv Slavena: ‘Ovaj gol posvećujem svome ocu’

“Utakmica je bila teška, puno trke s naše i njihove strane. Naša kvaliteta je presudila. Imali smo dosta šansi, neke nismo iskoristili. Mirno smo priveli utakmicu kraju”, rekao je Brajković.

Na kojoj poziciji se najbolje osjećaš?

“U mlađim kategorijama sam igrao lijevo i desno. Mogu i jednu i drugu stranu. Ako se mene pita lakše mi je desno, ali gdje me trener stavi odradit ću 100%.

Kako je bilo zabiti pogodak?

“Utrčao sam u prostor. Sigur je odigrao odličan pas. Došao sam s golmanom 1 na 1, nisam imao što. Prije ovog gola, zabio sam zadnje kolo protiv Šibenika sa 17 metara. Prošlo je puno vremena. Nadam se da ću sad nastaviti ovako.”

Kome posvećujete gol?

“Svom ocu koji mi je cijeli tjedan govorio da moram za njega zabiti.”

Nadaš li se većoj minutaži?

“Ne znam, ja ću davati sve od sebe, na treneru je da odluči. Ostaje žal za dvije prošle utakmice, ali ne smijemo gledati nazad. Osijek? Nezgodna ekipa, imaju puno novih igrača, ali idemo na pobjedu”, zaključio je Brajković.