Jučer je igrao za mlade Vatrene u Budimpešti, a danas upisao prvijenac za Dinamo

Hrvatska U-21 reprezentacija igrala je u utorak utakmicu u Mađarskoj te pobijedila 0:2.
Fran Topić dobio je u toj utakmici u Budimpešti 15-ak minuta, a danas igra za Dinamo protiv Karlovca u 1/8 finala hrvatskog Kupa.
U toj utakmici je dobio nenadanu priliku od prve minute, trebao je u prvoj postavi igrati Robert Mudražija, ali on se ozlijedio na zagrijavanju pa je trener Dinama Mario Kovačević ubacio Topića koji je stigao do prvijenca u dresu Plavih.
Varela je ubacio s lijeve strane, a Topić u skoku nadvisio braniča i zabio svoj prvi gol u sezoni za 4:0 trenutno na poluvremenu za Dinamo. Upisao je i asistenciju za početno vodstvo Dinama u 12. minuti kada je strijelac bio Luka Stojković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!