Ješe: HNL je svake godine sve slabiji, a samo jedna osoba može nagovoriti Modrića da nastavi igrati za Hrvatsku

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Bivši nogometaš Zagreba, Dinama, ali i s međunarodnim iskustvom, Vedran Ješe, progovorio je o aktualnim nogometnim temama.

Kao bivši igrač Dinama i Thuna, otkrio je Ješe što misli o prvoj utakmici ta dva kluba u kojoj je rezultat na kraju bio 1:1 u Švicarskoj.

“Dinamo je još neuigran, početak je sezone i igrači još nemaju potrebnu svježinu. Bila im je to prva utakmica, na terenu s umjetnom travom koja im očito nije odgovarala. Automatski je to prednost za momčad koja se brani, kao što je to činio Thun u prvom poluvremenu. Dinamova pogreška kod pogotka dala je Thunu dodatno samopouzdanje i učinila da izgleda ozbiljnije nego što objektivno jest. Ipak, smatram da je Dinamo kvalitetnija momčad i vjerujem da će proći Thun”, rekao je Ješe za Večernji pa dodao što će biti ključno da Dinamo prođe Thun:

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“Kada je Dinamo igrao brže, uvijek je uspijevao stvarati višak. I u uzvratu lopta mora ići brže. Dinamo tu kvalitetu ima, ali vidi se da momčad još nije u najboljoj formi. U pripremnom razdoblju imali su nešto slabije protivnike, no vjerujem da će u uzvratu izgledati bolje.”

Kaže da se situacija u Dinamu nakon odlaska Zdravka Mamića promijenila.

“Ako se sjetimo vremena Zdravka Mamića, Dinamo je imao centraliziran sustav i monopol. Dovodio je najtalentiranije klince s područja od Dubrovnika do Vukovara. S obzirom na tako veliku selekciju, izbacivali su veliku količinu seniorskih igrača. Riječ je o broju od oko 350-400 igrača koliko ih je iz Dinama prošlo kroz prve četiri lige. Sada se to malo promijenilo. Mogu govoriti na primjeru Zadra iz kojeg igrači odlaze u Hajduk, posebice u doba kada je Boro Primorac vodio školu na Poljudu. On je pokrenuo tu priču i Hajduk je sada malo aktivniji, organiziraju kampove od Dubrovnika do Gospića. Primjerice, svake godine organiziraju kamp u Zadru na kojem skupljaju najbolje klince i uključuju ih u svoj sustav. Dakle mladi ne odlaze u Dinamo kao ranije, već opet u Hajduk. Vidjeli smo da je Istra počela dovoditi strane igrače, kao i Osijek, Varaždin… To je jedino normalno, jer suludo mi je da dijete od 12-13 godina mora mijenjati grad. No, ima puno faktora u toj priči. Dinamova je prednost što je afirmirao taj koncept posljednjih godina. Podigao je vrijednost kluba, dosegnuo europsku financijsku razinu i postao jedan od najuspješnijih klubova na ovim prostorima. Dinamov sustav jamči kontinuitet igranja u Europi, što automatski donosi prihode od 25 do 30 milijuna eura, povećava vrijednost igrača, omogućuje njihove transfere i donosi novu zaradu. Žao mi je što i drugi naši klubovi ne uspijevaju napraviti taj europski iskorak kako bismo podigli nacionalni koeficijent i lakše dolazili do europskih natjecanja. Taj je novac ipak najslađi. U takvim okolnostima klubovi ne bi morali odmah prodavati svoje najbolje igrače, nego bi možda mogli pričekati i ostvariti bolje transfere.”

HNL?

“Imam dojam da nam je liga svake godine slabija. Svake godine prodajemo pet-šest najboljih igrača, dolazi nam desetak-petnaest anonimnih stranaca koji pune rostere, uzimaju veće plaće. Nažalost, nemamo toliki broj klinaca kojima možemo dati priliku. Nije stvar u radu trenera u našim klubovima, već u financijskoj situaciji. Klubovi moraju prodati igrača koji bljesne, jer je to uvjet egzistencije. A da se ulazi u skupine europskih natjecanja i zaradi više novca, mislim da bismo sporije prodavali svoje najveće talente. Dok nema novca, jako teško ćemo rasti.”

Hajduk?

“U klubu nemaju dovoljno novca za pravi iskorak. Treba im desetak milijuna eura godišnje i nekoliko pravih pojačanja da bi Hajduk bio konkurentan Dinamu u borbi za naslov. Prodaju sve igrače čim dostignu određenu vrijednost, a možda bi mogli više zaraditi da se pričeka godinu-dvije. Ključna stvar za Hajduk jest da počne podizati klupski koeficijent. Time će povećati vrijednost igrača i dobivati lakše protivnike u Europi. Nakon Mlačića Hajduk je doveo četiri stopera, a već s dvojicom nije zadovoljan. Šarliju su već prekrižili, dok Diallo nije odigrao ni sekunde. Bez promjene paradigme teško će se nešto drastično promijeniti. Uzmimo primjer Varaždina, koji je u stabilnoj fazi. Svake godine prodaju igrače za 700 tisuća do milijun eura, osiguraju budžet, a već su treću godinu zaredom u Europi. Ako naprave neko iznenađenje, odmah ćemo govoriti o dobrom smjeru. Hajduk, s druge strane, ima pun stadion, navijače i marketing koji mu donosi veće prihode, ali mora napraviti iskorak u radu s igračima. Često se govori o Lukši Jakobušiću – on je dovodio igrače i možda je probio određene limite, ali vratio je Livaju i Perišića, čime je napravljen iskorak. Nekoliko takvih pojačanja jamčilo bi veću konkurentnost u odnosu na Dinamo. Ovako Hajduk može iznenaditi, ali na kraju često posustane jer nema dovoljan broj kvalitetnih igrača na svim pozicijama.”

Nastup Hrvatske na SP-u?

“S obzirom na to da su naši najvažniji igrači bili ozlijeđeni, prolazak skupine je realnost. Da smo imali najbolji sastav u optimalnoj formi, mogli smo očekivati nešto više. Protiv Portugala smo ispali zbog gluposti Fife i VAR-tehnologije, koju ne priznajem, ali odradili smo dobar turnir. Mi ćemo uvijek proizvoditi igrače, oni se moraju vratiti u vrhunske europske klubove, kao u vrijeme SP-a 2018. godine. Deset godina smo imali igrače u finalu Lige prvaka, sada ih nemamo dvije godine. To je možda pokazatelj malog pada. Nadam se da će Martin Baturina završiti u svjetskom klubu, Petar Sučić je na ozbiljnoj razini u Interu. No ostavština u reprezentaciji uvijek će nam jamčiti kvalitetu.”

Tko može nagovoriti Modrića da igra i dalje u reprezentaciji?

“Naravno. Mi Hrvati najjači smo u donošenju sudova prema prvoj utakmici. Izbornička funkcija u tom je smislu nezahvalna. Bilić je idealno rješenje, razumije odnose u reprezentaciji i zna posao. Igrači će ga slijediti i on je jedini koji može nagovoriti Modrića da još nešto odigra. Sviđa mi se njegov gard kojim je najavio borbu za odličja.”