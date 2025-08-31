Jelavić otkrio u kakvom je stanju Žaper i ima li interesa iz Dinama za njihovog igrača

Podijeli :

NK Lokomotiva

Trener Lokomotive Nikica Jelavić najavio je okršaj s Osijekom u nedjelju od 18.15 sati na Maksimiru u sklopu 5. kola HNL-a.

“Nezasluženo drže zadnju poziciju, nezasluženo imaju dva boda, nezasluženo nisu zabili ni jedan gol. Dakle, sve negativno što se Osijeku u ovom trenutku događa apsolutno je nezasluženo. To je jedna jako dobra ekipa, sigurno u prve četiri u ligi što se tiče same igre i igračkog kadra. Predstavili su lijep nogomet, no nemaju sreće. Utakmici moramo pristupiti maksimalno ozbiljno i zanemariti njihovu situaciju na tablici, jer smatram da će nam ovo biti najteži ispit do sad. Osijek je veliki favorit u ovoj utakmici”, poručio je Jelavić u najavi utakmice s Osijekom.

U peto kolo Lokosi ulaze kao trećeplasirana momčad Hrvatske sa sedam bodova.

“Lijepo sve to zvuči i izgleda, no prošla su tek četiri kola. Imamo dobru bodovnu zalihu iz te prve četiri utakmice, sigurno će nam i to biti motiv da nastavimo skupljati bodove. I što je jednako važno, da ih ne gubimo bezveze na nekim utakmicama… Zasad je to jedna lijepa slika.”

Komentirao je i dolazak Hajdukova Mihaela Žapera na posudbu.

“Žaper je odradio tek dva treninga otkad je stigao kod nas. Fizički izgleda dobro, prije same utakmice odlučit ćemo hoćemo li ga koristiti od početka ili ćemo ga u nekom trenu ubaciti. Dijete je Osijeka, prošao je njihovu školu i sigurno mu je igra protiv ‘svojih‘ dodatan motiv. Meni je najvažnije da nam pomogne i da bude u dobrom stanju cijelo vrijeme dok je s nama. Na treninzima djeluje dobro, nije dugo igra i nije se lako vratiti od takvih ozljeda. Dobro to znam jer sam i sam imao takve vrste povreda. Stat ćemo iza njega, te očekujemo da će biti pojačanje.”

Pojavila su se šuškanja i kako Dinamo želi Lokomotivinog Fabijana Krivaka.

“Ne znam ništa o tom i uopće se ne želim posvećivati tim stvarima. Krivak je igrač Lokomotive, želim da bude maksimalno fokusiran na momčad u kojoj se nalazi. Nadam se samo da će ostati stabilno na nogama, a ne da ga poljuljaju takvi navodi po novinama jer znam kako mladi to doživljavaju. On je naš igrač i očekujem da tako djeluje, a kad dođe do nekih konkretnih stvari, to će se znati na vrijeme.”