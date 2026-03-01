Jelavić o poništenom golu i penalu: ‘Suđenje? Nek se tim bavi hrvatski Collina’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U susretu 24. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Lokomotivu sa 2:0 skočivši s pete na treću poziciju.

Nakon velikog europskog uspjeha i plasmana u osminu finala Konferencijske lige, nogometaši Rijeke bili su uspješni i u prvenstvu.

Golove za aktualnog hrvatskog prvaka zabili su Tiago Dantas u 13. minuti, te Daniel Adu-Adjei u 90. minuti na Dantasovu asistenciju.

Bila je to druga ligaška pobjeda Rijeke u posljednjih šest kola s kojom je skočila na treće mjesto. S druge strane Lokomotiva je upisala drugi poraz u posljednjih šest kola ostavši na sedmom mjestu.

Na toj su utakmici Lokomotivi poništeni i pogodak i kazneni udarac, a najviše rasprave izazvala je situacija iz šeste minute. Tada je Marko Vešović zabio za goste, no iz VAR sobe pozvali su suca Ercega da još jednom pregleda akciju. Nakon pregleda procijenio je da je napadač Lokomotive Stojaković, koji je pao u blizini vratara Zlomislića, iz zaleđa utjecao na igru, zbog čega je pogodak poništen.

Gosti su pritom smatrali da je nad Stojakovićem napravljen prekršaj te su tražili kazneni udarac, no sudac im nije dosudio najstrožu kaznu.

Susret je komentirao trener Lokomotive Nikica Jelavić:

“Bili smo konkurentni, sami smo sebi stvorili probleme iz velikih grešaka. Suci? A što ću komentirati, pojeo vuk magare na kraju, s time nek’ se bavi hrvatski Collina, tko god da je.”