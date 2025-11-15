Jelavić o Bobanu: Zvone plete po novinarima, u inozemstvu se to ne radi

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Zvonimir Boban česta je tema ovih dana u hrvatskom nogometu...

Na posljednjem Dinamovom članskom danu, Boban je rekao: “Dinamov dan, Dinamov članski dan, šugavci jedni prenose. Šuge ste, pederi.”

Sada se na to osvrnuo i Nikica Jelavić, bivši hrvatski reprezentativac i trenutačni Lokomotivin trener. U razgovoru za Sport nedjeljom rekao je, usporedivši kulturu u Hrvatskoj i inozemstvu:

“Zvone plete po novinarima. U inozemstvu se ne plete po novinarima. Tamo kad je nabrijavanje na utakmicu, onda je nabrijavanje na utakmicu. Nije da dođe predsjednik kluba pa lupa po novinarima. Malo je drugačija vrsta nabrijavanja. Velika je razlika u atmosferi u odnosu na nas. Ljudi gore jednostavno vole nogomet. Ljudi napune stadion i kad nije derbi. Kod nas je stadion pun jedino ako se igra derbi.”