Jelavić: ‘Neću komentirati suđenje, neću dobiti ništa s tim’

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Hajduk je nakon preokreta slavio protiv Lokomotive rezultatom 3:1 na Maksimiru u 17. kolu SuperSport HNL-a te se popeo na prvo mjesto ljestvice. Domaćin je poveo u 12. minuti pogotkom Aleksa Stojakovića, no ključnu ulogu u preokretu Splićana imao je Ante Rebić. Krilni igrač Hajduka postigao je dva gola, a između ta dva pogotka upisao je i asistenciju za Michele Šegu. Ovom pobjedom Bijeli su okončali niz od tri utakmice bez slavlja. Momčad Gonzala Garcije sada je vodeća s 34 boda, dva više od Dinama koji ima susret manje. Lokomotiva je ostala na osmom mjestu s 19 bodova, koliko ima i sedmoplasirana Gorica.

Utakmicu je prokomentirao trener Lokomotive, Nikica Jelavić:

“Poveli smo, ali nisam bio zadovoljan. Hajduk nas je potukao u svim segmentima nogometne igre, čestitam im, bili su puno bolji danas. Pokušali smo nešto, vadili smo Katića da ne dobije drugi žuti karton, ali nismo uspjeli.

Hajduk je bio brži i bolji, nismo se držali nekih stvari koje smo pripremali i ovo je izgledalo loše. Limitirali su nas, puno smo griješili. Dobro smo prošli i to je činjenica, nismo zaslužili ništa”, rekao je, pa zaključio:

“Situacija nije najbolja, ali nije kritična. Jedini cilj nam je ostanak u ligi i to je jedino bitno. Pajača smo izvadili jer se nije dobro snašao na lijevoj strani, Dajčer je bio bolji. Neću komentirati suđenje, neka se time bave ljudi koji se time bave. Neću dobiti ništa time, drugi gol Hajduka najmanji je problem.”