Jelavić: Nećemo se braniti protiv Hajduka, igrat ćemo za svoj gušt

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Nogometaši Lokomotive sezonu SuperSport HNL-a zaključit će atraktivnim dvobojima protiv Hajduka i Dinama. Prvi izazov očekuje ih već u subotu od 18:15, kada će na Maksimiru ugostiti splitski sastav.

Momčad Nikice Jelavića rasterećeno ulazi u završnicu prvenstva jer je postalo jasno da više nema realne šanse za plasman u europska natjecanja. Ipak, posljednja dva kola donose im derbije protiv Hajduka i Dinama, oba pred domaćom publikom na Maksimiru.

Uoči ogleda s Hajdukom utakmicu je najavio trener Lokomotive Nikica Jelavić.

“Stanje u ekipi je jako dobro. Imamo jako dobru i pozitivnu atmosferu cijeli ovaj tjedan i stvarno se veselimo utakmici protiv Hajduka. Zadnja tri susreta otišla su na njihovu stranu, iako mislim da smo bili konkurentni. U zadnjoj utakmici jako smo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Šteta što nismo izvukli malo bolji rezultat. Naravno, kao i svaku utakmicu, priprema je zahtjevna. Međutim, ono što mislimo da će nam trebati za ovu utakmicu, to smo napravili najbolje što možemo”, rekao je Nikica Jelavić koji će priliku dati mladim igračima:

“Jako smo zadovoljni s našim mladim igračima. Svi ti mladi igrači koje smo priključili seniorima dobro rade i dobro treniraju. Napredak je vidljiv. Nadam se da će kroz svaki trening, utakmicu i šansu koju dobiju ostaviti što bolji dojam.”

Bit će to susret bez velike rezultatske važnosti pa je Jelavić naglasio da idu igrati za svoj gušt.

“Mi se svakako ne namjeravamo braniti. Igrat ćemo za svoj gušt, probat ćemo pokazati javnosti jednu dobru prezentaciju i probati s još kojim mladim igračem ući u susret. O čemu ćemo još odlučiti. Svakako želimo izvući pozitivan rezultat. Neupitno je da je Hajduk favorit u ovom susretu, bez obzira na to što su završili s borbom za prvo mjesto ili što ne moraju čuvati drugo mjesto ispred Varaždina i Rijeke. Tako da oni dolaze rasterećeni. Ne znam u kakvom sastavu, to je manje bitno. Oni su favoriti. Mi ćemo trebati biti na svom nivou i maksimumu da bismo izvukli pozitivan rezultat”, kazao je Jelavić pa zaključio:

“Nadam se dobroj i čvrstoj utakmici. Niti mi niti oni realno nemamo što izgubiti. Nadam se da će biti lijepog nogometa i da će gledatelji moći uživati u prezentaciji obje ekipe. Naravno, nadam se našoj pobjedi.”