Jelavić najavio utakmicu Lokomotive i Partizana pa otkrio: ‘On nam je veliko pojačanje’

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Momčad Lokomotive trenutačno odrađuje pripreme za novu sezonu u Rogaškoj Slatini, a o tome ide li sve po planu kao i o očekivanjima u nadolazećem periodu, trener Nikica Jelavić govorio je u razgovoru za službenu stranicu Lokomotive.

Jelavić je izrazio veliko zadovoljstvo dosadašnjim tijekom priprema, koje su nakon uvodnog dijela u Zagrebu nastavljene u Sloveniji, gdje momčad ima fantastične uvjete, izvrstan smještaj i hranu. Glavni fokus stručnog stožera i igrača usmjeren je isključivo na trening.

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“Radimo na svim segmentima nogometne igre, kao svaka ekipa na pripremama. Znamo otprilike gdje smo malo tanji i što nam je forte. Mane ćemo probati usavršiti i raditi na njima, a ove dobre stvari ćemo ponavljati da budemo što bolji u tome. Nadam se da neće biti puno povreda. Osim Pajača svi su zdravi tako da je za sada sve dobro”, istaknuo je Jelavić.

Iako su dosadašnji rezultati u pripremnom razdoblju vrlo pozitivni, strateg Lokosa naglašava da mu rezultat u ovoj fazi nije primaran.

“Rezultat je totalno u drugom planu. Lijepo je pobjeđivati, međutim na pripremama je fokus na nešto drugo, a to su unaprjeđivanje igre, motoričkih i ostalih sposobnosti. Nadam se da ćemo imati rezultat kad to bude bitno i kad krene prvenstvo. Sad u ovom trenutku nema potrebe za polijetanjem jer smo dobili par dobrih protivnika.”

Do početka prvenstva Lokomotivu očekuju još četiri pripremne utakmice, a protivnici će im biti Partizan (danas u 18 sati), Epicentr, Karpaty i Sturm II. Trener jasno definira što želi vidjeti od svojih izabranika na terenu.

“Želim vidjeti napredak u onim stvarima koje radimo. Želimo igrati agresivan napadački nogomet i na taj način treniramo. Prva iduća utakmica je protiv Partizana i nadam se da će se ti obrisi već vidjeti protiv njih.”

Poseban naglasak na ovim pripremama stavljen je na velik broj mladih igrača, od kojih su većina bivši juniori kluba ili igrači s prošlosezonskih posudbi i dvojnih registracija.

“Imamo dosta naših mladih igrača s mana, sve su to naši bivši juniori više-manje i igrači koji su igrali na posudbama prošle godine ili koji su bili na dvojnoj registraciji u nižim ligama. Većina je s nama ovdje, momci stvarno dobro rade, dobro djeluju na terenu i nameću se. Meni je stvarno jako drago kad vidim naše klince da ih ima puno u seniorima, pogotovo zato što sam dosta njih ja vodio u mlađim uzrastima. Više-manje znam što mogu od njih očekivati i dobiti. Neka rade, neka budu ponizni i nametnu se.”

Na pitanje hoće li netko od tih mladih igrača dobiti priliku dokazati se u seniorskoj ekipi kroz nastupe ili priključivanja s početkom nove sezone, Jelavić odgovara potvrdno.

“Uvijek je plan da isforsiramo nekog našeg mlađeg igrača. Mi smo takav klub i radimo na takav način. To ćemo pokušati i ove godine što više možemo.”

Pitanje nasljednika kapetana Kolingera strateg Lokosa ostavlja otvorenim za iduće razdoblje.

“To ćemo vidjeti u narednom periodu, jer nam je sada manje bitno. Cilj je uigravanje i izgledati što bolje. Nisam još odlučio tko će biti kapetan, ali svi igrači se mogu nametnuti da budu lideri.”

Stručni stožer nedavno je pojačao iskusni Marin Oršulić, a Jelavić ističe koliko mu znači kvalitetna suradnja unutar tima.

“Jako puno znači imati kvalitetne stručnjake uz sebe. Marin je super momak, odličan trener i radio je devet godina kao trener. Njegovo iskustvo, rad i energija jako će nam pomoći. Puno nam znači, što je vidljivo i u ova prva tri tjedna priprema. Rekao bih veliko pojačanje za nas.”

Kada su u pitanju natjecateljski ciljevi i izazovi u novoj sezoni, Jelavić ostaje realan i vjeran klupskoj filozofiji razvoja.

“Očekivanja su uvijek ista, nama je prioritet da što prije izborimo ostanak u ligi, da se stabiliziramo i budemo negdje u sredini tablice. Tako da možemo sa što više mladih igrača završavati sezonu i da im možemo dati što više šansi. Na taj način i sad radimo i treniramo. Nadam se da će sezona biti dobra. Jako je bitno da sve prođe bez povreda i da imamo ekipu na okupu. Jedini cilj je da budemo svi zdravi, a ostalo vjerujem da će sve biti dobro.”

Osvrnuo se i na opće stanje u domaćoj ligi, predviđajući uzbudljivu sezonu.

“Liga je jaka i dobra. Ima puno intenziteta i tehnički dobrih igrača. Dosta klubova prodalo je neke od svojih najboljih igrača, pogotovo ovi manji klubovi koji su u rangu s nama. Novi talenti dolaze i nova mjesta za dokazivanje se otvaraju tako da će liga sigurno biti nezgodna. Veseli me što dolazi puno tih mladih igrača i kod nas i u drugim klubovima. Mislim da ćemo gledati dobar nogomet ove godine.”

Veliko priznanje za klupsku akademiju stiglo je i kroz nastupe hrvatske U-19 reprezentacije, u kojoj su petorica igrača Lokomotive (Subotić, Smiljanić, Kostopeč, Kostelac i Godec) izborili polufinale Europskog prvenstva i plasman na Svjetsko prvenstvo.

“To je još jedan dokaz koliko dobro radimo u tim mlađim uzrastima. Naša akademija radi stvarno dobar posao. Pet mladih reprezentativaca, polufinalista Europskog prvenstva, jako velika stvar, a posebno to što svaki od njih ima svoju ulogu u toj ekipi. To nama nije strano, radimo godinama na taj način s mladima i to je samo dodatni dokaz dobrog i pravog pravca koji se kod nas događa.”

Ovakav reprezentativni uspjeh i otvorena vrata prve momčadi ključan su pokretač za sve mlade igrače u klubu.

“To je velika motivacija. Vidljivo je i sada na ovim našim pripremama. Kad vidim toliko mladih igrača koliko su od prvog dana “žedni” i željni dokazivanja. Znaju da ako budu pravi i disciplinirani te ako budu radili i izvan svoje komfor zone, da će sigurno dobiti priliku u seniorima. Veseli me njihov odnos i rad prema treningu. Tako da sve je to skupa mladim igračima sigurno veliki motiv.”