Jelavić iskren: Nisam zadovoljan igrom, ali rezultat sve smiri. Cabello: Rezultat nije pošten

Lokomotiva je u dopadljivoj utakmici u Puli svladala Istru 1961 s 3:2 i tako na najbolji način otvorila novu sezonu. Trener Nikica Jelavić bio je zadovoljan, ali ne posve.
Iako je dobrim dijelom utakmice Istra djelovala bliže pobjedi, bodovi su otišli u Zagreb s Lokomotivom. Gol odluke postigao je u sudačkoj nadoknadi Katić za konačnih 3:2.
“Sretni smo i veseli zbog rezultata, iako nismo djelovali dobro”, priznao je trener Lokomotive Nikica Jelavić u izjavi za Max Sport.
“Utakmica je bila u fazama. Pet, šest minuta dobri, a onda nas nema nigdje 15 minuta. Nisam zadovoljan igrom, ali rezultat na kraju sve to smiri tako da imamo neki mir. Otvorili smo prvenstvo pobjedom i to je najvažnije”, dodao je Jelavić.
Po svemu prikazanom domaćini nisu zaslužili izgubiti i ipak mogu biti optimistični uoči nastavka, pogotovo znajući koliko su mladu momčad poslali na travnjak.
Trener Javier Cabello rekao je:
“Mislim da smo odigrali vrlo dobro. Rezultat nije pošten, zaslužili smo više. Saznao sam kasnije da smo jedna od najmlađih momčadi u povijesti hrvatske lige. To znači puno, ovo je put i dokaz da radimo dobar posao. Rezultat nije dobar, pogotovo zbog zadnjeg gola. Bit je da nastavimo napredovati u malim detaljima, ovo je put koji želimo pratiti.”
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