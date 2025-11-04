Jelavić iskren: ‘Bili smo neodgovorni i nonšalantni. Nemam ništa pametno za reći’

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

U posljednjem susretu 12. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je pobijedila Lokomotivu 4:1 prekinuvši niz od četiri uzastopna poraza.

Bila je to sjajna utakmica, posebno “ludih” uvodnih osam minuta s tri gola.

Domaćin je poveo već u četvrtoj minuti sjajnim golom Ikera Poza. U šestoj minuti već je bilo 2:0 nakon nevjerojatnog autogola. Aleks Stojaković je s centra vratio jaku loptu vrataru Posavcu, koji je nije uspio stići i ona je završila u golu.

POVEZANO Gorica deklasirala Lokomotivu i zaključila 12. kolo HNL-a

U 33. minuti s desne strane je odlično ubacio Trontelj, a Pršir glavom zabio za 3:1. U nastavku susreta Lokomotiva je pritisnula, međutim bez prave prilike, dok je Gorica čekala priliku za kontru i dočekala je u 77. minuti. Pršir je odličnom loptom uposlio Ognjena Bakića, koji je došao sam do Posavca i rutinski zabio za 4:1.

Utakmicu je prokomentirao trener Lokomotive, Nikica Jelavić.

“Čestitke Gorici. Mi smo bili jako loši danas i nismo izgledali dobro”, rekao je Jelavić pa dodao:

“Bilo je dosta teško nakon toga, prva dva gola, sami sebi smo zabili. Bili smo neodgovorni i nonšalantni. Nemam ništa pametno za reći, dolazi nam bitna utakmica za pet dana. Probat ćemo se odmoriti, analizirati i izgledati puno bolje nego danas”, zaključio je Jelavić.