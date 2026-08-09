Jelavić: Igrom nismo pretjerano zadovoljni, tražimo stopera

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Nogometaši Lokomotive ugostili su na Maksimiru Goricu i upisali pobjedu 3:1 te tako zadržali stopostotni učinak na startu nove sezone HNL-a.

Unatoč novom slavlju i osvojena tri boda, u redovima Lokosa nije bilo previše razloga za euforiju, a trener Nikica Jelavić nakon susreta je iskreno analizirao izdanje svoje momčadi.

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“Najbitnije je da je pobjeda tu. Dobro smo otvorili utakmicu, prvih desetak minuta, a nakon što smo poveli malo smo se nesvjesno povukli. Nije nam to bio plan, jednostavno je Gorica preuzela inicijativu. Bili su dobri na lopti i stvarali su nam probleme po našoj lijevoj strani. U svemu tome nekako smo uspjeli zabiti drugi gol i otišli smo na poluvrijeme s 2:0. U drugom dijelu smo izgledali puno bolje nego u prvom. Imali smo neke šanse i polušanse da zakuhamo utakmicu. Imali smo šansu za 3:0, ali se Sušak i Vasilj nisu uspjeli dogovoriti. Nakon toga primili smo gol za 2:1 i bilo je malo borbe. Priveli smo susret kraju s 3:1, nova tri boda i zadovoljni smo”, otvarajući izjavio je Jelavić.

Strateg Lokomotive naglasio je kako igra još uvijek nije na željeno visokoj razini zbog fizičke spreme pojedinih igrača:

“Bitno je pobjeđivati ekipe koje su u našem rangu. Imamo dvije utakmice i šest bodova do sada. Igrom nismo pretjerano zadovoljni. Međutim moram naglasiti da nam Pajač nije prošao pola priprema, Marić je došao nespreman jer nije imao klub, par igrača je bilo ozlijeđeno. Nisu još u optimalnom stanju za 90 minuta. Nisam nezadovoljan, ali mislim da možemo puno bolje i da ćemo u narednim utakmicama gledati puno bolju Lokomotivu što se tiče igre.”

Prošla sezona poslužila je kao važna pouka za nastavak prvenstva:

“Svakako je prošla sezona dobra škola. Idemo utakmicu po utakmicu, nadam se da će svi biti zdravi. Nemamo širok kadar, ima nas 23 i moramo paziti na svakog igrača. Trebamo ih dobro odmarati i osvježavati da probamo biti spremni za Osijek.”

Na pitanje o potencijalnim pojačanjima do kraja prijelaznog roka, Jelavić poručuje kako klub neće srljati:

“Tražimo pojačanja svakako. Cilj nam je dovesti još jednog stopera. Nećemo žuriti jer se nudi svašta. Želimo dovesti nekog kvalitetnog tko nam može pomoći. Nismo završili s prijelaznost rokom, ali za sada s ovim igračima koje imamo – imamo šest bodova tako da nemamo potrebu žuriti. Da se ne zaletimo i napravimo koju grešku. Dobro ćemo sve proći prije nego odlučimo koga ćemo dovesti.”

U sljedećem kolu Lokose očekuje zahtjevno gostovanje kod Osijeka, koji je u ovom kolu nadigrao Rudeš sa 6:1:

“Nemam još plan za Osijek. Gledao sam prvu utakmicu protiv Gorice, izgledaju jako dobro. Drugačiji Osijek nego zadnjih sezona. Nezgodni su i opasni, danas su jako dobro završili utakmicu. Odmorit ćemo se dobro i pripremiti za tu utakmicu. Čeka nas težak ispit, ali nadam se da ćemo izvući nešto iz tog susreta.”

Jelavić se posebno osvrnuo na balans između mladih igrača i iskusnih pojedinaca u svlačionici:

“Mi imamo tri ili četiri senatora koji vode ovaj naš vrtić, tako ću ga nazvati, jer imamo dosta mladih – od kapetana Sube, koji je 2007. godište, malog Smiljanića koji je 2008. i tek se treba vratiti nakon ozljede. Imamo dosta djece i od svih očekujem da nam donose dobre stvari. Pogotovo par senatora koji to sve vode. Djelovali su danas dobro, ali vidi se da nisu još spremni za 90 minuta. To nam otežava situaciju, ali lakše je istrpiti takve stvari kad imaš šest bodova iz dvije utakmice.”

Pohvalio je i mladog Noela Đurkovića, koji je potvrdio pobjedu pogotkom u sudačkoj nadoknadi:

“Noel je fantastičan profesionalac i veliki radnik. Jako je dobro radio cijeli tjedan, nagradili smo ga i iskoristio je tih svojih pet minuta tako da je zabio gol. Nadam se da će mu to dalje biti poticaj za rad i da se nastavi dokazivati.”

Za kraj, ponovio je koliko iskusni igrači znače za razvoj ostatka momčadi:

“Znači puno, to su igrači koji svojim iskustvom sami naprave na terenu neke stvari kad osjete da to treba. To je naša prednost – da malo stanemo na loptu, smirimo igru, da daju odmora mladim igračima i da dođu do zraka. To je bitan faktor za našu ekipu”, zaključio je Jelavić.