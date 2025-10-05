Jelavić: Igračima sam najavio da ćemo danas pobijediti Dinamo

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Zagrebački derbi između Lokomotive i Dinama završio je iznenađujućim slavljem Lokosa 2:1.

Golove su za nominalno domaću momčad na Maksimiru zabili Aleks Stojaković i Marko Pajač, a za Dinamo je pogodio Dion Drena Beljo. Drugi je to poraz za nogometaše Dinama u prvenstvu, a veliku pobjede Lokomotive prokomentirao je njihov trener Nikica Jelavić:

“Jako dobra utakmica. Izašli smo hrabro, a iskreno, ja sam igračima i najavio da ćemo danas pobijediti. Dinamo je radio izmjene i imao svoje šanse, ali dogodila se ona greška njihove obrane, penal za nas i na kraju jako dobra utakmica za nas”, rekao je Jelavić pa dodao:

“Zadovoljan sam kako izgledamo. Konačno imam zdravu ekipu na okupu, jako dobro radimo i treniramo. Sad ćemo dobro odmoriti, jako dobro nam je došla ova pauza koja dolazi. Ponosan sam kako nam ide, dečki jako dobro treniraju, ne osjeti se otpor na nikakve zahtjeve koje im dajemo, kapa im do poda. Pogotovo starijim igračima koji su tu zbog njih mlađih.”