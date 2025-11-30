Jelavić: Bili smo bliže pobjedi

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

U četvrtoj utakmici 15. kola SuperSport HNL-a Lokomotiva i Rijeka još su jednom podijelile bodove – četvrti put zaredom. Susret je završio 1:1. Rijeka je povela već u ranoj fazi ogleda pogotkom Ante Mateja Jurića, da bi Aleks Stojaković u završnim minutama osigurao remi za Lokomotivu. Obje momčadi imale su priliku pobjedom skočiti na četvrto mjesto ljestvice, no nakon ovog ishoda Lokomotiva je šesta s 19 bodova, a Rijeka sedma s 18. Dvoboj je nakon posljednjeg sučeva zvižduka prokomentirao trener Rijeke Victor Sanchez.

“Mislim da smo loše otvorili utakmicu prvih desetak minuta, kasnije smo uspostavili svoju igru i dominirali posjedom. Drugo poluvrijeme smo izgledali jako dobro, promijenili smo sustav i neke igrače, mislim da smo bili malo bliže pobjedi, ali zadovoljni smo bodom”, rekao je Jelavić pa dodao: