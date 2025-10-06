Jednu HNL utakmicu ovog vikenda s tribina je pratilo tek 735 ljudi

Slaba je bila posjećenost HNL stadiona proteklog vikenda.
Utakmice u 9. kolu HNL-a ukupno je s tribina gledalo 13.623 ljudi. Najviše gledatelja bilo je u Vinkovcima, a najmanji broj publike privukla je utakmica u Velikoj Gorici gdje je Gorica bila domaćin Rijeci.
Gostujuću pobjedu Hajduka protiv Vukovara uživo je s tribina pratilo nešto manje od 6000 posjetitelja, dok ih je najmanje, njih 735, bilo na dvoboju Gorice i aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke.
Okršaj u Maksimiru, u kojem je Lokomotiva svladala Dinamo 2:1, uživo je pratilo nešto manje od 3400 posjetitelja.
Posjeta u 9. kolu HNL-a:
Vukovar 1991 – Hajduk 5961
Lokomotiva – Dinamo 3354
Istra 1961 – Varaždin 1959
Slaven Belupo – Osijek 1614
Gorica – Rijeka 735
Ukupno: 13.623
Prosječno: 2725
