Jednu HNL utakmicu ovog vikenda s tribina je pratilo tek 735 ljudi

Podijeli :

HNK Rijeka

Slaba je bila posjećenost HNL stadiona proteklog vikenda.

Utakmice u 9. kolu HNL-a ukupno je s tribina gledalo 13.623 ljudi. Najviše gledatelja bilo je u Vinkovcima, a najmanji broj publike privukla je utakmica u Velikoj Gorici gdje je Gorica bila domaćin Rijeci.

POVEZANO Lokomotiva u uzavrelom gradskom derbiju srušila Dinamo i nanijela mu drugi poraz sezone! Hajduk teško do bodova protiv Vukovara, ali Splićani drže korak s Dinamom

Gostujuću pobjedu Hajduka protiv Vukovara uživo je s tribina pratilo nešto manje od 6000 posjetitelja, dok ih je najmanje, njih 735, bilo na dvoboju Gorice i aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke.

Okršaj u Maksimiru, u kojem je Lokomotiva svladala Dinamo 2:1, uživo je pratilo nešto manje od 3400 posjetitelja.

Posjeta u 9. kolu HNL-a:

Vukovar 1991 – Hajduk 5961

Lokomotiva – Dinamo 3354

Istra 1961 – Varaždin 1959

Slaven Belupo – Osijek 1614

Gorica – Rijeka 735

Ukupno: 13.623

Prosječno: 2725