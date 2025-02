Jedini koji je igrao za “veliku četvorku” HNL-a: ‘Baturina mora biti nositelj Dinama, Rijeka ima šmekera, a Livaji nije lako’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Velika je subota pred nama. Ne Velika subota, već "samo" velika. U SuperSport HNL-u sudaraju se četiri vodeća sastava, "velika četvorka" hrvatskog nogometa, a mi vam u sklopu zagrijavanja donosimo razgovor s čovjekom koji je jedini nosio sva četiri dresa.

Dobro upućeni nogometni kvizaši sigurno znaju o kome se radi. To je Marijan Buljat (43), rođeni Zadranin koji u Zadru, zanimljivo, nikad nije igrao za seniore, ali zato jest za, kronološkim redom, Rijeku, Osijek, Dinamo i Hajduk.

Baveći se menadžerskim poslom u zadnje vrijeme, Buljat uživa radeći i živeći u zavjetrini, ali svejedno mu je bilo drago kad smo ga se sjetili uoči ove jedinstvene prilike kada istog dana međusobno igraju četiri najveća hrvatska kluba čije je boje s ponosom branio.

“Sa svima imam dobre odnose i svugdje mi je bilo lijepo. Ne mogu reći da sam zaluđen nekim klubom ili da nekog favoriziram. Volim pogledati dobar nogomet, pratim naravno HNL… Dinamo ima najbolji roster, svjež je i posložen, sada se dižu s novim trenerom. Hajduk je nastavio sezonu malo lošije, ali dizat će se i on, Rijeka je prodala neke važne igrače i svejedno igra dobro, Osijek je ostao bez direktora, ali su i oni tu blizu… Sve je otvoreno u ovim derbijima”, počeo je Buljat razgovor za Sport Klub.

Dinamo, u kojem je Buljat igrao 2004. do 2008., svakako je favorit, to se više-manje svi slažu, ali:

“Kvaliteta Dinama i širina rostera, pogotovo kad ispadnu iz Europe, uvijek nekako prevagnu, ali Rijeka i Hajduk ne smiju odustajati i prestati vjerovati.”

Idemo redom. Hajduk – Osijek, subota od 15 sati. Za Hajduk je Marijan igrao od 2008. do 2012. godine, a Osijekov je član bio u sezoni 2003./04. Kakav je Hajduk? Neki će reći da ima više bodova nego što ih je igrom zaslužio?

“Tako to nekad ide. Važno je pobjeđivati i donositi bodove. I dalje su u igri, bez obzira na slabija izdanja u zadnje vrijeme. Dosta se oslanjaju na Livaju, a nije ni njemu lako. On vuče sve konce igre, a istovremeno radi puno za momčad. Razigrava i realizira. Malo su stala krila, a danas u modernom nogometu teško možeš igrati bez njih. U tom dijelu treba osvježenja, kako bi se Livaja rasteretio.”

Hoće li u tom kontekstu pomoći Šego, Mlakar ili Rusin?

“Šego dobro poznaje HNL. U Varaždinu je bio nositelj, iako svi znaju da nije isto igrati u Varaždinu i Hajduku. Već je igrao u Hajduku tako da mu prilagodba ne bi trebala dugo trajati.”

Tanka je i obrana, poneki novi igrač bi dobro došao?

“Sad je jako teško naći nekoga. Morat će se Gattuso snaći s Elezom ili Prpićem, pronaći neko rješenje.”

Što ćemo s Osijekom, kao i ljetos opet su neuvjerljivi nakon priprema?

“Ne mora to ništa značiti. Mlada su momčad s nekim iskusnim igračima. Na lijepom i punom stadionu svi se žele dokazati protiv Hajduka. Pretpostavljam da će Osijek krenuti opreznije jer zna da Hajduk mora napasti i tražiti pobjedu.”

Koga u redovima Hajduka i Osijeka najviše volite gledati, tko vam je onako baš po guštu?

“Da ne spominjem sada Livaju, Rakitića i Uremovića, volim mlađe igrače. Sviđa mi se Sigur kod Hajduka i Matković kod Osijeka, samo je šteta što su ga malo ozljede spriječile. Žao mi je i Pukštasa koji je sad malo gurnut u stranu.”

Rijeka – Dinamo?

“Obično je veći presing na domaćinu, pa će tako biti i ovdje na Rijeci. Mislim da bi njoj odgovarao i bod, a Dinamo pak mora ići na pobjedu. Modri imaju kvalitetniji roster, to se svi mogu složiti. Cannavaro polako hvata konce. Protiv Milana je bilo super, protiv Arsenala se nije moglo, a neke se utakmice doduše i mučio.”

Rijeka, za koju je Buljat igrao početkom karijere od 1999. do 2001., u gotovo svakom prijelaznom roku ostane bez ključnih igrača i opet bude konkurentna. Koja je njezina tajna?

“Svaka čast Đaloviću što je napravio protekle polusezone bez pravog napadača. Sad je dobio Čopa, iskusnog šmekera koji je dobar u realizaciji i sigurno da Rijeka može ostati u igri za prvaka do samog kraja. Oni su u naletu, duh s Kantride prenijeli su na Rujevicu. I kad sam bio igrač, sjećam se da je bilo teško izdržati nalet prvih 20-ak minuta. Igraju otvoreno i publika ih nosi na manjem stadionu. Sada su sve bolji i u gostima.”

Tko od odsutnih zbog ozljede najviše nedostaje Dinamu?

“Petković. On je igrač koji u deset minuta može sve sam riješiti. Očekujem od Baturine da bude nositelj od ovog Dinama u derbiju. Pjaca se diže, drago mi je zbog njega nakon svega što je prošao. Tako želim i Marku Rogu, to su kvalitetni i dobri dečki. Došao je i Kanga, trebalo mu je vremena, a Kulenović ima dobru statistiku. Uporan je i doći će njegovo vrijeme opet.”

Da ste danas igrač, u kojoj biste od ove četiri momčadi (Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek) najviše voljeli igrati, čiji bi vam stil i suigrači najviše odgovarali?

“Uh, kakvo pitanje. Teško mi je to reći, moram nažalost preskočiti odgovor jer što god kažem, netko će reći da imam favorita. Zaista, lijepo mi je bilo u svim tim klubovima, stekao sam puno prijatelja i svugdje imam otvorena vrata. Sve me to izgradilo kao čovjeka i sportaša, ali i dan-danas ne mogu reći da zagriženo navijam za bilo koji od tih klubova”, zaključio je Buljat.