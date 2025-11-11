Jedan se igrač Dinama ispričao suigračima, a najskuplji igrač kasni na treninge?!

Podijeli :

Alen Szabo / GNK Dinamo

Nakon poraza Dinama u Puli (2:1) i to četvrtog poraza u sedam zadnjih utakmica, igrači su na stadionu Aldo Drosina održali sastanak, bez svojeg trenera i članova stožera, na kojemu su rekli puno toga.

Najviše su navodno pričali Sandro Kulenović i Miha Zajc, koji se pretvara u jednog od lidera svlačionice, tvrdi to Germanijak.

Nekoliko je u problema u svlačionici. Nakon izjave o slaboj minutaži Gonzalo Villar se navodno ispričao svlačionici. On je jedan od tih, koji su došli kao zvijezde, plaćen je tri milijuna eura uz Bobanovo obećanje da će igrati, a kad je izgubio mjesto u prvih 11 jer su nakon njega došli i Zajc i Bennacer, onda to nije najbolje podnio.

Alžirac Ismael Bennacer, koji prema Transfermarktu vrijedi 10 milijuna eura, došao je kao najveće pojačanje ovoga ljeta, ali su se sada pojavili određeni problemi. No, mnoge u Dinamu smeta pa i suigrače, što je Bennacer već nekoliko puta zakasnio na treninge, nekad i više od pola sata, a dosad to nitko nije sankcionirao.

Navodno, Bennacer se ‘vadio’ da su u pitanju vjerski razlozi, molitva kojoj je jako predan. A čini se da mu je to sve i oprošteno.