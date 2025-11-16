Jedan potez je jasno označio kako će Kulenović u siječnju napustiti Maksimir?

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Bliži nam se zimski prijelazni rok, a time se sve glasnije priča o odlascima i dolascima, naročito u Maksimiru.

U Maksimiru vlada mala kriza, nema igre, zaostatak za Hajdukom je četiri boda, sve je to kulminiralo da se počne pričati o odlascima. Oduzete su i dokapetanske vrpce, najviše su ‘stradali’ Nevistić i Kulenović, a sad su sve veće glasine da će najefikasniji igrač Dinama napustiti Maksimir.

Kako donosi Germanijak, baš bi taj potez oduzimanja dokapetanske vrpce mogao biti Kulenoviću jasan pokazatelj da u zimskom prijelaznom roku potraži novi klub.

U ekipi je Beljo prvi napadač, Bakrar igra u odličnoj formi, a u dogledno vrijeme očekuje se i promocija mladog Mislava Ćutuka. Ponuda i upita za Kulenovića ima, pa nam preostaje ništa drugo nego u idućim danima, tjednima osluškivati vijesti s Maksimira.