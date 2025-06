Je li najavljeni hibridni model upravljanja klubom spasonosno rješenje za HNK Šibenik?

Podijeli :

HNK Šibenik

Od dugo očekivanog sastanka Željka Karajice i čelnika grada Šibenika prošlo je već više od tjedan dana, a novih informacija o budućnosti HNK Šibenik nema.

Kao ni od obećanja vlasnika šibenskog kluba da će se konačno obratiti medijima koje je vješto i u širokom luku izbjegavao prilikom zadnjeg dolaska u Krešimirov grad. Podsjetimo, prošlog tjedna u gradskom poglavarstvu na sastanku o sudbini HNK Šibenik obznanjeno je da Željko Karajica i njegova SEH grupacija i dalje žele upravljati klubom sa Šubićevca, bez obzira što je uskraćivanjem licence HNS bacio Šibenčane u 3.HNL-jug. Grad je pak odlučan da u nekom eventualnom nastavku suradnje bude puno jače i više uključen, ponajprije od upravljanja infrastrukturom i njegovim održavanjem, kao i s omladinskim pogonom. To bi se reguliralo posebnim ugovorom, u što su uključene pravni timovi s obje strane. Da to neće biti baš lako ostvarivo u praksi pokazalo se nedavno prilikom nedavnog dolaska zaposlenika JU Sportski objekti na stadion na Šubićevcu, kada su sanirali dobrano oštećeni i izgoreni travnjak, i kojom prilikom je bilo nesuglasica oko preuzimanja ključa prostorija za ostavu potrebnih alata. Upravljanje objektima koje je sukladno ugovorom o koncesiji grad prepustio privatnim vlasnicima na preko 20 godina, je predmet prijepora oko kojega će se još voditi dosta pravne borbe. Grad se poziva na stavak ugovora po kojem ispadanjem kluba u niže lige a posebno zanemarivanjem održavanja može preuzeti upravljanje i održavanje objektima na Šubićevcu i Crnici. Grad zadržava i pravo na zadržavanjem 400.000 eura pologa koje je također dio ugovorne stavke prilikom prodaje kluba privatnim ulagačima.

Čini se da ima dosta nepovjerenja među glavnim dionicima ove šibenske nogometne priče, a još je uvijek nejasan stav i budući planovi vlasnika Karajice glede ostanka na čelu HNK Šibenik, kluba koji se treba natjecati u 4.rangu, s velikim dugom, bez igrača, trenera, direktora…Ali i sa ogorčenim navijačima koji dosta mirno ali pozorno prate svaki novi korak u ovoj priči. Najveće pitanje je ako se i krene u ovaj svojevrsni hibridni sustav upravljanja kluba, pa se nakon nekog vremena zaključi da je to neodrživo, što i kako dalje. Potencijalnim odlaskom Karajice iz priče, možda proglašenim stečajem opet bi se aktivirala priča o osnivanju nove udruge, koja bi bila posve u vlasništvu grada Šibenika, i s potpuno novim startom, iz ŽNL-a ili ipak iz 3.HNL-jug još je nejasno. HNS –u se do 28.6.treba prijaviti s kojim klubom i iz kojeg ranga će krenuti u novu sezonu klub sa Šubićevca. Najgori scenarij je onaj po kojem bi Šibenik ostao čitavu godinu bez bilo kakvog kluba, natjecanja što je na zadnjem sastanku jasno kao jednu od ključnih točaka svojih zahtjeva postavio gradonačelnik Šibenika Željko Burić.

Grad se u novonastaloj situaciji želi puno jače uključiti i djelovanje kluba, ono što je propustio učiniti prilikom prve prodaje Kolumbijcima, pa sada trpi raznorazne posljedice. Tako primjerice predstavnici grada žele u djelovanje kluba instalirati nekoliko svojih ljudi koji obzirom da je HNK Šibenik većinski privatni klub ne bi imali moć odlučivanja, ali svakako jednu savjetodavnu i kontrolnu ulogu. Da ne govorimo situacije kada u klubu danima nije bilo fizički pojave osoba koje bi tamo trebale biti, i imati komunikaciju s javnosti preko medija. Spominju se i konkretna imena, od Jure Zoričića, koji je već bio direktor kluba u eri kada su klubom upravljala braća Bulat, prije prodaje Kolumbijcima, potom Ante Kulušić, bivši igrač Šibenika s desetogodišnjim iskustvom igranja u Turskoj, koji je i dalje vrlo aktivan u nogometu, kao trener i menadžer. Tu bi bio priključen i predstavnik navijača Funcuta, a sve koordinira Dario Kulušić, tajnik sportske zajednice grada i aktivni prvoligaški nogometni sudac. Govori se i o uključenju dodatnih snaga, redom domaćih ljudi (trenera ponajprije koji vole klub i žele se uključiti u ovaj projekt), koji bi volontirali na dobrobit kluba dok se ne stvore pretpostavke za ozbiljniji profesionalni iskorak.

Spekulira se i o novom treneru, a spomenuta grupacija ljudi bi rado na mjestu šefa struke koji bi trebao povući Šibenik prema povratku u vrh domaćeg nogometa vidjela Armanda Marenzija(59), šibenskog trenera koji nikada nije dobio priliku voditi matični klub, a posjeduje sve potrebne reference, ponajprije stručnost i poznavanje stanja u dalmatinskog nogometu.

Sa druge strane još uvijek aktualna vrhuška HNK Šibenik na mjestu sportskog direktora vidi Stipu Bačelića-Grgića, koji bi na toj poziciji zamijenio Marija Brkljaču. Potonji je nakon odlaska sa Šubićevca preuzeo mjesto SD u Austriji Klagenfurt, drugog kluba pod vlasničkom kapom SEH-e, koja je ispala u 2.Bundesligu, i u novu sezonu zbog sankcija Saveza kreće s minus 4 boda!

Tko god se latio te uloge neće mu biti lako. Nakon ispadanja iz SHNL-a Šibenik je ostao bez kompletnog seniorskog pogona, trebat će se formirati posve nova momčad, uglavnom sastavljena od igrača iz dalmatinskih klubova, plus domaći pomladak. A tu također ima problema, jer je svršetkom sezone u HNL-u klub napustio i veliki broj juniora, pa je lako zaključiti da će Šibeniku za start pogona trebati angažirati između 25 i 30 igrača, vjerojatno i više! Golemi, odgovorni je to posao, i trebat će zasukati rukave, i to jedan tim ljudi, a nikako ne pojedinac. Naravno, postavlja se pitanje tko će i na kakav način sve to financirati. Grad bi na sebe preuzeo funkcioniranje omladinskog pogona, što sukladno zakonu jedino i može, te brigu oko održavanja terena na Šubićevcu i Crnici, što bi fakturirao klubu, ukoliko se ne pronađe nekakav drugi modalitet. Ukratko, trebalo bi osigurati sveukupno oko 1,3 milijuna eura godišnje za održavanje takvog pogona, da bi HNK Šibenik bio konkurentan i krenuo odmah u promociju prema 2.HNL, a potom i prema 1.NL…

Kažimo kako se i dalje čeka bijeli dim iz Maksimira gdje bi uskoro trebao završiti Šibenikov dragulj Lovre Kulušić. Pregovori između igrača i Dinama su praktički završeni, uvjeti dogovoreni ali i dalje se pregovara oko odštete koju bi klub sa Šubićevca trebao dobiti. Kulušić je uz Morrisona jedini igrač iz postave Šibenika koja je nastupala ove sezone u SHNL-u, a na kojeg klub ima pravo na odštetu, dok su svi ostali igrači imali takve ugovore po kojima su ispadanjem kluba u niži rang automatski postali slobodni.