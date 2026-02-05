Janković odlazi na posudbu, evo što je Rijeka dogovorila s novim klubom

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Niko Janković (24) karijeru će nastaviti u Slovanu iz Bratislave, gdje stiže na jednogodišnju posudbu uz mogućnost otkupa ugovora, objavio je hrvatski prvak putem društvenih mreža.

Bivši nositelj igre Rijeke nije se uspio nametnuti u koncepciji trenera Victora Sancheza, kod kojeg je u 12 nastupa ostao bez pogotka i asistencije.

Novi list uz ovu informaciju objašnjava i da slovački klub ima pravo otkupiti Jankovića za unaprijed definiranu, fiksnu odštetu od četiri milijuna eura. Važno je istaknuti da ta klauzula nije obvezna, već će konačna odluka ovisiti o njegovim igrama, prilagodbi novoj sredini i statusu kod trenera Vladimira Weissa.

Niko Janković odlazi u redove slovačkog prvaka Slovana iz Bratislave na jednogodišnju posudbu uz opciju otkupa ugovora 🔵⚪#HNKRijeka #ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/aISfqJLmcR — NK Rijeka (@NKRijeka) February 5, 2026

Prema procjeni Transfermarkta, Jankovićeva tržišna vrijednost iznosi 3,5 milijuna eura, čime zauzima drugo mjesto na ljestvici najvrjednijih igrača Rijeke. Ispred njega je jedino Toni Fruk, čija se vrijednost procjenjuje na devet milijuna eura.

Podsjetimo, Janković je u studenome 2025. produljio ugovor s klubom i obvezao se na vjernost Rijeci do ljeta 2029. godine.