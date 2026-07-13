Jakirović otkrio koje igrače iz HNL-a želi dovesti: ‘Ovog puta taj dinamovac nije na listi želja’

Trener Sergej Jakirović ove će sezone voditi Hull City u Premier ligi.
Jakirović je nakon odmora prošlog tjedna okupio momčad i krenuo s pripremama za sezonu Premier lige koja počinje 22. kolovoza.
“Treba biti realan. Čeka nas jako teška borba. Gledao sam malo brojke i vidiš da su Burnley i Leeds imali po sto bodova u Championshipu, a onda Burnley u Premier ligi završi s 22. To ti sve govori. Imaju već bazu, ulože ogroman novac i opet je razlika brutalna. Danas i slabije ekipe vrijede 250 do 300 milijuna eura, a mi smo oko 80 jer smo izgubili neke igrače.
Nemamo prostora za pogreške. Moramo složiti najbolju moguću ekipu u tim okvirima i onda se potući s jačima i bogatijima. Dat ću sve od sebe da ostanemo u ligi jer iskreno, ne mogu se zamisliti da ispadnem. Bit će to najteži izazov u mojoj karijeri, ali spreman sam na to”, rekao je Jakirović u intervjuu za Germanijak.
Komentirao je koje bi igrače iz HNL-a htio dovesti.
“Ima nekih igrača s kojima smo već odradili razgovore, ali novi moment je promjenio neke stvari. Novi čovjek u klubu ima nove ideje, svoje kontakte i možda će dovesti bolje igrače. Recimo, iz HNLa smo stavili na listu Tonija Fruka i Rokasa Pukštasa. Ovoga puta nismo Arbera Hoxhu kojeg sam htio ranije.
I Marco Pašalić mi je opcija za desno krilo. Volim reći da su to igrači u koje imam maksimalno povjerenje. Koji će skakati sa zgrade na glavu ako treba. No, to ne znači da bi doveo nekoga samo zato što se znamo i jer smo sunarodnjaci. To niti pod razno. Uglavnom, poštuje se klupska hijerahija i za svako ime treba biti konsenzus u klubu. Vidjet ćemo.”
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