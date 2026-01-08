Jakirović o sinu Leonu: ‘Generalno nisam zabrinut, ali me brine cijela ta priča…’

Podijeli :

Jedna od glavnih priča u engleskom Championshipu svakako je Sergej Jakirović koji s Hull Cityjem radi odličan posao.

Njegova momčad trenutno se nalazi na sedmom mjestu engleske druge lige, ali treba reći kako Jakirović nije dobio nekakva velika pojačanja, pa je uspjeh u cijeloj toj priči još veći.

Bivši Dinamov trener rekao je da proživljava najbolje trenutke u karijeri, a osvrnuo se i na status svojeg 17-godišnjeg sina Leona koji nikako ne uspijeva dobiti priliku u Dinamu.

“Generalno nisam zabrinut jer je tek počeo, ali me krene zabrinjavati cijela ta priča kad vidim koliko njegovih vršnjaka participira u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a pogotovo u ozbiljnim europskim ligama. Za mladog igrača mora postojati plan, a za dečka od 18 godina sigurno nije plan nijedna minuta u igri minule jeseni.

Nitko ne očekuje da igra svaku utakmicu 90 minuta i bude nositelj igre jer to nije realno. No, ako ne može ući pri rezultatu od tri ili četiri gola prednosti, onda je netko očito pogriješio u cijeloj toj priči”, rekao je Jakirović u intervjuu za Sportske novosti.

Leon Jakirović ove sezone nije upisao ni minute za prvu momčad.