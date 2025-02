Jakirović: Htio sam dovesti Miereza, Pašalića, Šotičeka, Radeljića,…

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver Image

Bivši trener Dinama Sergej Jakirović nedavno je preuzeo turski Kayserispor.

Nakon nekoliko mjeseci medijske šutnje, Jakirović je za Germanijak dao prvi veliki intervju od odlaska iz Dinama.

“Dobro mi je ovako. Ono što sam prošao u medijskom smislu ostavilo je traga. Previše sam bio u fokusu, stalno su izlazile neke ankete, izmišljali su se skandali… A realno, došli smo iz zone komfora i napravili rezultat. To je činjenica, ma koliko se netko trudio minimalizirati ili omalovažavati to što smo uspjeli. No, neka im. Ako su oni sretni, tko sam ja da sudim…”

Osvrnuo se i na svog sina Leona, koji je prije nekoliko dana u Ligi prvaka mladih zabiuo dva gola Barceloni.

“Znam što je Leon prošao da dođe na ovu razinu, kao što znam da je još dug put pred njime. Pun izazova, zamki i stresa. Drago mi je zbog cijele momčadi. Treba im dati podršku jer to je put kojim Dinamo mora ići… Okrenuti se svojoj djeci. Stranac? Da, ako je za prvih 11. Ako nije – imaš dovoljno svojih da ih učiš. Malo koje dijete bi ostalo normalno da mu je tata trener. Leon je ostao. Zapravo, ja sam se najviše šokirao u utakmici protiv Milana u Ligi prvaka. Nažalost, to je tako u Hrvatskoj. Kada Fabio Cannavaro gurne Leona Jakirovića u vatru, to je prepoznavanje talenta. Kada ga ja stavim, onda je nepotizam. Takva su pravila igre ovdje, ali mene to ne dira.”

Otkrio je i kakav je odnos imao s Markom Marićem, ali i koje igrače je htio dovesti na Maksimir.

“Imali smo dobar odnos, i danas ga imamo. Možda neke stvari niti on nije mogao. Ja bih se, recimo, postavio drugačije da sam bio sportski direktor”, započeo je Jakirović pa dodao:

“Ja sam htio dovesti Miereza, Pašalića, Šotičeka, Radeljića ili Galešića i Fruka, ako ode Baturina. Nemam pojma zašto nisu dovedeni, ali to su bili moji izbori. Mierez je bio na radaru, razgovarao sam s njim, rekao mi je da bi volio doći u Dinamo, a obećao sam mu da ću učiniti sve što mogu. Siguran sam da bi Pašalić u Dinamu još više eksplodirao i postao standardni reprezentativac. Potencijal Šotičeka je ogromna stvar. Nažalost, otišli su na drugu stranu.”