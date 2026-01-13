Jagušić prihvatio ponudu portugalskog prvoligaša

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Adriano Jagušić obilježio je jesenski dio sezone kao jedan od najboljih igrača prvenstva. Talentirani veznjak Slaven Belupa u 18 nastupa u HNL-u postigao je šest pogodaka i upisao četiri asistencije, dok je u Kupu zabio dva gola u isto toliko utakmica.

Takve brojke potvrđuju njegov brzi uspon, koji nije prošao nezapaženo. Prema informacijama Telesporta, portugalska Braga pokazala je snažan interes za Jagušića te mu predstavila svoj projekt, koji je mladi igrač prihvatio. Sada preostaje da se Braga i Slaven Belupo usuglase oko visine odštete.

Adriano Jagušić za SK: Nisam htio u Dinamo, doveo je osam igrača na mojoj poziciji. A najbolji igrač lige je Fruk

Koprivnički klub za svog veznjaka traži najmanje pet milijuna eura, a ostaje otvoreno pitanje koliko će portugalski prvoligaš biti spreman izdvojiti za mladog hrvatskog reprezentativca. Vrijedi podsjetiti da je Slaven Belupo prošlog tjedna odbio ponudu iz Turske vrijednu tri milijuna eura.

Braga se trenutačno nalazi na petom mjestu portugalskog prvenstva s 27 osvojenih bodova u 17 utakmica, samo bod iza Gil Vicentea koji drži četvrtu poziciju. Upravo četvrto mjesto donosi nastup u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a Braga je i u četvrtfinalu Kupa, čije osvajanje također osigurava europski plasman.

Jagušića zastupa agent Matej Škegro, koji je krajem prosinca izjavio kako je plan bio da igrač ostane u Koprivnici do završetka sezone. Tada je poručio da bi ljetni prijelazni rok bio idealan trenutak za transfer u neku od liga Petice, no čini se da su se okolnosti u međuvremenu promijenile.