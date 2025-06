Jagušić objasnio zašto je odbio Dinamo: ‘Nisam pogriješio’

Podijeli :

Slaven Belupo

Adriano Jagušić prošle je sezone oduševio nastupima za Slaven Belupo gdje je u 35 nastupa zabio sedam golova i dodao tri asistencije.

Nakon odlične sezone je privukao pozornost domaćih i stranih klubova, a najviše se pričalo o interesu Dinama. Zvonimir Boban ga je vidio kao zamjenu za Martina Baturinu, a mladi nogometaš je za Sportske novosti objasnio zašto je odustao od transfera, iako su klubovi već sve bili dogovorili.

“Iskreno, nisam previše unutra što se toga tiče, nije to moj posao. Dobivam informacije iz medija i od mog menadžera, on se time bavi. Ja sam igrač Slavena Belupa i na to sam maksimalno fokusiran. Imam 30-ak seniorskih utakmica, trebam mi još minimalno 20 da sve pohvatam kako treba. Iako je lijepo kad se pojavi takav interes, u ovom ću se trenutku bolje razvijati ovdje. Ponekad treba poslušati i unutarnji glas, odnosno ono što ti govori intuicija, i vjerujem da u tom pogledu nisam pogriješio, da će biti vremena za sve”, rekao je Jagušić.