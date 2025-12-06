‘Jagušić je svjetska klasa, iz prve situacije je zabio gol’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Gorica je izgubila 1:2 od Slavena Belupa u gostujućoj utakmici 16. kola SuperSport HNL-a

Golove za domaćina zabili su Adriano Jagušić i Ivan Ćubelić, a za Goricu je zabio Ante Kavelj. Trener Gorice Mario Carević posebno je istaknuo Jagušića, suparničkog igrača kojemu se divi.

Iza njega je sjajan studeni, mjesec gdje je u HNL-u zabio tri gola, a sudjelovao je i u akcijama hrvatske reprezentacije do 21 godine, gdje je upisao dvije asistencije.

“Mali Jagušić je svjetska klasa. Stvarno. U svakom dodiru znaš da ide lijevo, ali ga je teško kontrolirati. Iz prve situacije je zabio gol, odmah ti je lakše igrati”, rekao je Carević.