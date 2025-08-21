Izvršni odbor HNS-a danas odlučuje o budućnosti Sudačke komisije

Podijeli :

HNS

Svako malo se priča o odlukama sudaca u HNL-u i to ponajviše u lošem tonu. Toga ima u svim nogometnim zemljama, no rijetko koja ima da Sudačka komisija uglavnom stane na stranu svojih sudaca ili, pak, da nemaju dovoljnu dosljednost u objašnjavanju odluka.

Upravo to se događa u hrvatskom nogometu, odnosno u HNL-u. Završetkom svakog kola se analiziraju sudačke odluke, a ako bude dvojbenih već je unaprijed poznato da će se teško predviditi što će Sudačka komisija reći.

Da bi stvar bila lošija, nerijetko ni analize ne izlaze isti dan, a ni u isto vrijeme. To dovoljno govori o njezinoj nepouzdanosti. Svi ovi razlozi utječu da se HNS, odnosno njegov Izvršni odbor, odluči sastati o budućnosti Komisije.

Prema 24sata, danas, u četvrtak, bi se Izvršni odbor trebao sastati, a ne isključuje se mogućnost raspuštanja i dovođenja nekog novog na čelo.