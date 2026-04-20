Iznenađenje u Istri: Evo tko je novi trener koji će debitirati u HNL-u protiv Dinama

Podijeli :

NK Istra 1961

Nakon što je Oriol Riera dobio otkaz u Puli, poznato je tko bi ga trebao zamijeniti.

Trener Istre 1961 u posljednjih mjesec dana sezone biti će Krešimir Režić, pišu to Sportske novosti.

Rođeni 44.godišnji Splićanin biti će u Puli na treningu uoči Dinama te nogometaše Istre voditi u srijedu. Režić je debitant u HNL-u. Ovaj 44-godišnji Splićanin je svoj trenerski put započeo u Hajdukovoj akademiji Luka Kaliterna, a posljednjih nekoliko godina radio je u Saudijskoj Arabiji.

Dogovor Istre 1961 i Režića odnosi se na posljednjih šest utakmica, a u kojima Puležani igraju sa Dinamom, Slaven Belupom i Rijekom kod kuće, te gostuju kod Gorice, Osijeka i Varaždina. Nakon toga će se odlučiti što i kako dalje po pitanju trenerske pozicije.