Iznenađenje iz Maksimira: Ove sezone nije odigrao ni minutu, a Dinamo mu sprema novi ugovor?

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Iduće godine će napuniti 40 godina, a ove sezone nema nijednu minutu na terenu, no u Dinamu bi mogao ostati.

U Maksimiru još uvijek nisu definitivno prekrižili mogućnost da Dominik Livaković i iduće sezone brani u dresu Dinama. Još uvijek vjeruju da se može postići nekakav dogovor s Fenerbahčeom, iako će to biti jako teško.

POVEZANO Dalić: Ne postoji pritisak. Stojković? Ako ovako nastavi, bit će u reprezentaciji

No, ako Livaković ode, ‘jedinica’ postaje Ivan Filipović. No, kako piše Germanijak, jedna informacija iz Maksimira dolazi kao iznenađenje.

Naime, Dinamo sprema novi ugovor najstarijem igraču u svlačionici, Danijelu Zagorcu. Njemu aktualni ugovor istječe na kraju ove sezone, a Dinamo Zagorca želi zadržati još jednu sezonu. U ulozi trećeg golmana, ali možda i važnije, kao mentora mladima. Sve to znači i da bi s Maksimira mogao otići Ivan Nevistić.