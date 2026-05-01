Iznenada preminuo Goran Županac, član slavne generacije Slaven Belupa

Foto: Screenshot (Facebook: Slaven Belupo)

Preminuo je Goran Županac u 51. godini života, nekadašnji nogometaš Slaven Belupa i član slavne generacije koja je 1997. izborila plasman u HNL.

Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti klub je objavio putem službenih kanala. Županac, rođen 6. lipnja 1974., ostavio je dubok trag u povijesti kluba, a iz Slaven Belupa su se od njega oprostili riječima:

“Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač Slaven Belupa, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru, tvoj Slaven Belupo nikada te neće zaboraviti.”

Njegov gol protiv Cibalije ostao je trajno upisan u klupsku povijest. U susretu drugog kruga kvalifikacija za ulazak u prvu ligu, odigranom na stadionu u Kranjčevićevoj, zabio je za vodstvo 1:0 u 30. minuti, a utakmica je završila pobjedom Koprivničana 2:0. Taj trijumf bio je ključan za ulazak u elitni rang, u kojem se klub zadržao sve do danas.

Klub i navijači opraštaju se od igrača koji je ostavio neizbrisiv trag, a preminuo je svega mjesec dana prije nego što je trebao proslaviti 52. rođendan.