Izbornik Argentine je prije 14 godina igrao s Livajom: Evo kako je tada govorio o njemu

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xLukaxKolanovicx, MikexEgerton via Guliver Images

Nogomet piše zanimljive priče.

Argentina je pobjedom protiv Engleske 2:1 u polufinalu Svjetskog prvenstva izborila mjesto u nedjeljnom finalu protiv Španjolske, a veliki dio zasluga za uspjehe “gaučosa” ide izborniku Lionelu Scaloniju (48). No, zanimljiva poveznica aktualnog argentinskog trenera vodi i prema Hrvatskoj – Scaloni je svojevremeno bio suigrač Marka Livaje u Atalanti.

Bilo je to u sezoni 2012./13., kada je Scaloni već bio u završnoj fazi igračke karijere. Tada 34-godišnji Argentinac dijelio je svlačionicu s tek 19-godišnjim Livajom, koji je tada tek počinjao ozbiljniji europski nogometni put.

Scaloni je posebno istaknuo mladog napadača nakon njegovog debija za Atalantu protiv Catanije. Livaja je u toj utakmici ušao u igru u 82. minuti umjesto Germana Denisa, a tadašnji iskusni veznjak odmah je prepoznao njegove kvalitete.

Njih dvojica zajedno su za momčad iz Bergama nastupili u osam utakmica i ukupno proveli 420 minuta na terenu.

“Znam da klub teži pomlađivanju i stvaranju kvalitetne momčadi za budućnost. Dolazak Livaje je u tom kontekstu sjajan posao i uvjeren sam da će nam taj igrač vrlo brzo pokazati koliko vrijedi. Livaja je pun snage, fizički je baš moćan igrač i svi smo uvjereni da će nam mnogo pomoći”, rekao je tada Scaloni.

Nakon Atalante, Livaja je nastavio karijeru u Rubinu iz Kazana, Empoliju, Las Palmasu i AEK-u, prije nego što se vratio u Hajduk i postao jedan od simbola splitskog kluba.

Scaloni je posljednju sezonu kao profesionalni nogometaš odradio upravo u Atalanti, nakon čega je 2015. završio igračku karijeru i krenuo u trenerske vode. Danas ima priliku Argentinu drugi put u svojoj eri odvesti do naslova svjetskog prvaka.