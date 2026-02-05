Iz Vinkovaca u Osijek: Vukovar u Gradskom vrtu već ovog vikenda!

Podijeli :

HNK Vukovar 1991

Nogometaši Vukovara 1991 u subotu od 15 sati protiv Istre 1961, u sklopu 21. kola SuperSport HNL-a će igrati u Gradskom vrtu.

U srijedu je Vukovar odigrao kratku prijateljsku provjeru kako bi se testirali travnjak, ‘VAR’ sustav i reflektori. Rezultati su, čini se, zadovoljili komisiju HNS-a. Stanje na stadionu, svlačionice i druge ključne prostorije uredne su i čiste te spremne za potrebe prvoligaških utakmica.

Grad Osijek objeručke je prihvatio prijedlog da Vukovar bude ‘domaćin’ upravo u Gradskom vrtu, a i financijski uvjeti navodno su povoljniji za njih.

Navodno će Vukovar Osijeku za korištenje cijelog kompleksa do kraja sezone trebao platiti oko 100 tisuća eura. Usporedbe radi, sve obveze prema Cibaliji i Vinkovcima – Vukovarci su platili oko 170 tisuća eura za devet utakmica.