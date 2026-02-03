Iz Osijeka poručuju: ‘Odbili smo ponudu Dinama za Matkovića!’

Podijeli :

NK Osijek TV

Oglasili su se iz Osijeka oko mogućeg transfera Antona Matkovića u Dinamo.

Nakon što je nedavno odbijena ponuda od milijun eura poslana s Maksimira za Antona Matkovića, Dinamo je pokušao još jednom, navodno s milijun i pol, ali odgovor je bio isti, piše SN.

“Istina, stigla je ponuda Dinama i odbijena je”, rekao je sportski direktor Osijeka Alen Petrović.

Tako je u par dana odbijen i Southampton i sada Dinamo.

“Matković je stroj, igrač koji je u svom godištu među najtalentiranijim igračima u Europi i bit će transferiran kada ponude dosegnu cifre koje su bile u igri prije njegove ozljede. Interes kluba je da ostane do ljeta, a onda ćemo vidjeti”, poručio je Petrović i tako stavio “točku na i” špekulacija oko Matkovićeva odlaska ove zime.