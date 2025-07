Ivušić: U Hajduku sam da ostvarimo što veće uspjehe

Podijeli :

xYulianxTodorovx via Guliver

Golman Hajduka Ivica Ivušić otkrio je razmišljanja i dojmove nakon potpisa za splitski klub.

Ivušić je za Dnevnik Nove TV otkrio dojmove nakon dolaska u Hajduk.

“Stvarno odlični, od prvog dana su me stvarno svi u klubu prihvatili raširenih ruku, tako da stvarno mogu biti sretan i zadovoljan. Stvarno je gušt biti ovdje.”

Što mu je rekao Ivan Rakitić kad ga je zvao u Hajduk?

POVEZANO Od Hajdukove prodaje Uremovića trebao bi zaraditi i Dinamo, poznato o kojem se iznosu radi Ždrijeb trećeg pretkola Konferencijske lige: Evo protiv koga mogu igrati Hajduk i Varaždin

“Nismo jako puno ni pričali. Čim me nazvao, rekao sam da sam zainteresiran i da bih volio kad bi se to moglo ostvariti. I evo, Hajduk je uz velike napore to sve dogovorio i sretan sam što sam tu.”

Razmišljanja o treneru Gonzalu Garciji?

“Odličan odnos ima sa svim igračima, koliko sam uspio vidjeti kroz ovih par dana što sam na treninzima. Ima svoje zahtjeve i princip igre, mi se nastojimo toga držati i to slijediti.”

Vjeruje li da će ovo zadržati, boravak u Hajduku, i status u reprezentaciji?

“Pa naravno, kako se kaže, daleko od oka, daleko od srca. Evo tu sam malo bliže i sigurno, sigurno da je i to cilj. Mada kažem, bez dobrih igara u Hajduku, ne mogu se ničemu nadati, tako da prioritet je Hajduk.”

A što je cilj Hajduka iduće sezone?

“Cilj je biti svaku utakmicu bolji nego prethodnu i pobjeđivati.”

Je li li došao po toliko željenu titulu u Split?

“Naravno da sam tu da ostvarimo što veće uspjehe. Kažem, zaslužili su svi ljudi u Dalmaciji i šire, svi navijači i simpatizeri Hajduka. Mi ćemo se nastojati potruditi maksimalno i donijeti ono što zaslužuju.”